Triste llamado: Expareja de Natalia Duco denuncia que no lo dejan ver a su hijo

La expareja de Natalia Duco, Rafael Bueno, hizo un llamado en redes sociales para poder ver al pequeño hijo que tiene con la deportista.

En unas historias difundidas por la periodista Cecilia Gutiérrez, se lee el sentido reclamo que hace el hombre, señalando que hace una semana que no sabe nada de él, y que tampoco hay indicios de un posible encuentro.

“Me duele pensar que la gente que te `quiere´es capaz de vulnerar TUS derechos...Estamos trabajando para que no suceda más”, publicó el odontólogo, respecto a Luciano.

Luego, en otra historia que difundió la periodista en su cuenta de Instagram, se ve una foto del niño que compartió el padre cubano, contando que no lo puede abrazar y cada día que pasa es más difícil para él.

“Ya va una semana entera en que no se nada de ti, no te puedo abrazar, no podemos jugar y menos dormir juntos, cada día qué pasa es más y más difícil para mi. No podemos conversar juntos en tu idioma, relaciónanos, verte crecer y pareciera que será así para largo, pero no te preocupes que ya lo haremos. Te amo con todo mi ser y te extraño con la vida. Nos vemos”, cerró el padre de Luciano.

Hasta el momento la atleta y exparticipante del programa de Canal 13 “MasterChef” no se ha pronunciado al respecto, ni explicado los motivos de la denuncia que realizó el padre de su hijo.

Duco fue madre por primera vez en enero del 2021 y es justamente en Instagram donde comparte fotos con su pequeño.

¿Quieres ser mi novia?

Luego de coronarse como la gran ganadora de “MasterChef Celebrity”, Natalia Duco fue parte de un especial de “Sigamos de largo” con los finalistas del programa de cocina de Canal 13. Ahí, en medio de la llamada “Caja Misteriosa”, la deportista habló de su historia de amor con un cubano, el dentista Rafael Bueno.

[ Natalia Duco y su noviazgo con cubano: ganadora de “MasterChef Celebrity” revela cómo un bate de béisbol fue clave en su amor ]

Concretamente, Natalia reveló que su actual pareja le pidió noviazgo “de una manera muy creativa” y es así como este odontólogo, “con materiales de dientes”, como señaló la atleta, le hizo una especie de sopa de letras y se la entregó en un sobre. La frase a formar era “¿quieres ser mi novia?”.