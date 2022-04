Macabra confesión de traficante que asesinó a fotógrafa Albertina Martínez

El asesino confeso Jairo González, entregó nuevos antecedentes del macabro homicidio que realizó el año 2019 contra la joven fotógrafa que trabajaba como asistente para Mega, Albertina Martínez, durante el juicio que se inició este lunes en su contra.

El imputado renunció a su derecho a guardar silencio y reveló nuevos antecedentes, con el fin de recalificar el delito y no ser condenado a perpetuidad, señalando que le hizo un nudo alrededor de la boca para que no escucharan los vecinos.

“Yo voy a declarar. Estábamos compartiendo con Albertina en el sillón, sentados los dos, hablando, y ella se acercaba con otras intenciones. Yo estaba drogado y me sentía atrapado. Ella se enfadó y me dijo que era fome. Me tiró un vaso de cerveza en el cuerpo y yo reaccioné mal. Le hice un nudo alrededor de la boca para que no alertara a los vecinos”, eveló Chilevisión Noticias.

“Yo en el momento estaba drogado y me sentía atrapado. Ella se enfadó y me dijo que era fome, que la iba a ver y me iba altiro. Reaccionó mal y me tiró un vaso de cerveza en el cuerpo y yo reaccioné mal, lo admito, pero estoy arrepentido de haber reaccionado así, la empujé”, añadió.

Luego, reconoció que “le hice un nudo alrededor de la boca para que ella no pudiera alertar a los vecinos y ellos no me hicieran nada. Yo estaba nervioso, estaba asustado”.

Pese a su confesión, 521 días desde la noche del crimen, la Fiscalía insistirá en pedir la pena de presidio perpetuo calificado.

El crimen

Fue la madrugada del 20 de noviembre del 2019 cuando un sujeto vestido con unos jeans oscuros, un polerón y una chaqueta ingresó al edificio de Santa Elena 1631. Iba a un departamento del piso 12. Habló con el conserje y dio su nombre: Jairo González Miranda. La persona al otro lado del citófono contestó y lo autorizó a subir. Ella era Albertina Martínez.

Las grabaciones del ascensor muestran a Jairo arreglando su cabello en el espejo, antes de bajar en el piso correspondiente. Al salir se dirigió al departamento de Albertina.

Las imágenes no permiten observar lo que allí ocurrió, pero hay relatos de vecinos. Una de ellas, de nombre Natalia Rivera, señaló escuchar golpes y gritos.

“Se escuchaba como si alguien tirara cosas al suelo, y también los llantos y gritos de una mujer. Me acerqué a la ventana para tratar de observar y vi un departamento con luz en el piso 12″, señaló en su relato a Fiscalía.

Las cámaras muestran a González bajando del piso 12. Viste otros pantalones, de tela, que claramente no son de su talla. Se le ve también con unos audífonos blancos y una mochila con marcas rosadas que era de Albertina.

El abogado defensor explicó por qué González estaba en el lugar. “El conserje lo dejó subir sin problemas y entregó su nombre voluntariamente”, señala el abogado. Supuestamente el imputado habría ido al domicilio a venderle drogas. Dijeron que González le vendía drogas a Martinez desde hace un tiempo, que no era un desconocido, y que habían hecho contacto por la aplicación Grindr. También dijeron que no tenía la intensión de matarla.

¿Quién era Albertina Martínez?

“Era una persona alegre, que le gustaba su trabajo y se desempeñaba como asistente de iluminación en el canal Mega. Sé que se llevaba bien con sus colegas y sus jefes”, así la describe su suegra en parte del relato que dio a Fiscalía. Albertina fue asesinada el 20 de noviembre, su cuerpo fue encontrado por su suegra.