Tutu Vidaurre se desahogó tras veredicto a Nicolás López: “Hoy me toca dormir tranquila”

La lectura del veredicto por el juicio en contra del director de cine nacional, Nicolás López, quien finalmente fue sentenciado este martes por dos cargos de abuso sexual, por los cuales arriesga una condena de cinco años y un día de presidio efectivo, provocaron una serie de reacciones en la escena artística nacional y una de las afectadas por los abusos del cineasta, la actriz Tutu Vidaurre, realizó una profunda y sentida reflexión en sus redes sociales tras conocerse la resolución del tribunal.

Vidaurre, quien hace cuatro años reveló haber sido víctima de acoso y abuso sexual de parte López, cuando solamente tenía 17 años, redactó una extensa carta a sus seguidores de la red social, en la cual dio cuenta del estado emocional en que quedó tras ser víctima de aquel episodio y lo que este martes sintió una vez que conoció del resultado en el juicio oral contra el cineasta chileno.

“Hoy, luego de siete años, me iré a la cama en paz”, inició su desahogo la actriz en una de sus historias de Instagram, quien cuando decidió visibilizar su caso, reconoció haber sido brutalmente estigmatizada y marginada por parte de la industria artística.

“Me dijo que había visto mis fotos y que le interesaba, que era director y que se quería juntar conmigo (...) luego comenzó a psicopatearme por redes sociales”, dijo en aquella oportunidad la actriz, quien al año siguiente de aquel episodio, y cuando ya tenía 18 años, fue víctima del abuso sexual por parte del director.

“Fue muy rápido. Me acuerdo que me lo saqué en buena onda y me paré. Me incomodó, pero hice como si no hubiera pasado. Él trato de hacerlo pasar como una broma (...) me empezó a dar besos en la boca, en el cuello, en la cara. Le dije calmadamente y en repetidas ocasiones: ‘Nicolás ¡Para!’. Me retuvo con fuerza. Puso sus manos contra la pared y me atrapó entre él y la pared”.

El desahogo de Tutu tras veredicto contra Nicolás López

En ese contexto fue que la actriz quiso compartir con sus seguidores, y “todos quienes han pasado por abusos”, lo que para ella fue una experiencia traumática que le causó un severo daño a su autoestima y la marginó de la escena artística.

“Han pasado aproximadamente cuatro años desde que hablé públicamente. Decir que fue difícil es poco. Luego de contar mi historia, automáticamente me sacaron de trabajos tanto de actriz como de influencer, difamaron mi nombre en el gremio, se difundieron carpetas de ‘pruebas’ en mi contra que se compartieron entre las agencias, actores, etc. Sin siquiera preguntarme si era cierto o cuál era mi versión. Sólo se compartían estas carpetas como si fueran memes”, reveló Vidaurre, quien cuestionó la forma en que fue tratado su caso y el de las otras jóvenes actrices que acusaron a López.

“Se hicieron reportajes que faltaban a la verdad en horario prime con conversaciones mías (y del resto de las víctimas) descontextualizadas, sacadas de orden y lógica, mientras nosotras no podíamos hablar, opinar ni defendernos. Incluso mi manager recibió llamadas para que dejara de representarme. Como decía, fueron años duros”, afirmó.

“Me cuestioné muchas veces a mi misma por ‘cagarme la vida’. Todos los días quise rendirme, pero la verdad era más fuerte que mis infinitas ganas de salir corriendo. Hoy puedo decir que todo valió la pena, me dieron el espacio para hablar y me escucharon (...) tuve mucho miedo de que no me creyeran, de volver a sepultar mi carrera y mi vida otra vez. Pero hoy me toca a mi dormir tranquila”, reflexionó la actriz.

Sobre el final, Tutu recordó que en sus peores momentos, el apoyo de unas pocas personas fue crucial para recuperarse del abuso y recomendó a cualquiera que sea víctima de este flagelo, que el mejor camino hacia la sanación está en buscar apoyo con expertos.

“Quiero agradecer desde el fondo de mi alma a cada una de las personas que estuvieron conmigo durante estos años, por escucharme y apacharme, también a quienes me dieron una mano en medio del caos. Gracias. Los guardo para siempre en mi memoria y corazón. A las víctimas, siento mucho por lo que han tenido que pasar, si les creo y las considero muy fuertes por haberse atrevido a hablar. Si tú estás leyendo esto y eres víctima de abuso o conoces a alguien que ha pasado por esto, quiero decirte que no estás sol@, que hablar te puede ayudar, que no es fácil, pero es bonito poder defenderte cuando te pisotearon y que existen fundaciones que pueden ayudarte de manera gratuita con apoyo psicológico y abogados, yo conozco a Fundación para la confianza y creo que es un buen primer paso. Gracias a la Fiscalía Oriente y su calidad humana”, finalizó.

La publicación de la actriz Tutu Vidaurre por veredicto contra Nicolás López.