“El tiempo dio la razón”: Daniela Nicolás y Natalia Valdebenito celebraron veredicto contra Nicolás López

La exMiss Universo, Daniela Nicolás, y la comediante Natalia Valdebenito emitieron este martes contundentes opiniones en sus redes sociales respecto de la lectura del veredicto del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar en contra del director Nicolás López.

López, enjuiciado por los tribunales chilenos en cinco cargos por delitos de abuso sexual, violación reiterada y ultraje público, fue sentenciado finalmente por dos cargos de abuso sexual cometidos en noviembre y diciembre de 2015 y finales de noviembre de 2016.

En el caso de la exireina de belleza nacional, quien en 2018 relató uno de los casos de agresión sexual cometidos por el director de cine en contra de una amiga suya, sus comentarios los inició desde que comenzó la lectura del veredicto, y en ellos fue explicando cada resolución del Ministerio Público en relación a los delitos cometidos por López en contra de las actrices demandantes.

Solo esperar a que cumpla (Nicolás López) una condena como se merece y este caso marque un antes y un después en nuestro país. — Daniela Nicolás

El descargo de Nicolás y Valdebenito contra Nicolás López

“Fiscal pide que se le aplique a Nicolás López una pena efectiva de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo” y “abogada defensora de Nicolás López pide que se condene a dos penas de 61 días. Ambas penas cumplidas en libertad vigilada intensiva”, fueron parte de la intensa participación que la también periodista le dio al caso.

Ya con la lectura terminada en el TOP viñamarino, y la solicitud de ambas partes respecto del cumplimento de la condena de López, fue que Nicolás se descargó en contra del cineasta chileno.

“Se acreditó dos delitos de abuso sexual en contra de Nicolás López. ¡Acreditó! Pero hay más. Solo esperar a que cumpla una condena como se merece y este caso marque un antes y un después en nuestro país”, reflexionó la figura mediática, quien expuso que con este fallo los hombres y la sociedad en general, deben comenzar a entender que un “no es no” de parte de las mujeres y que en el mundo de las artes se debe terminar con el “abuso de poder” para abusar de las actrices. “Culpables no pueden seguir impunes”, aseveró.

Del mismo modo, recordó el tiempo en que se decidió a denunciar a López, pese a los temores de irse en contra de un personaje relevante en las escena artística nacional.

Daniela Nicolás recordó que fue una de las primeras que denunció los abusos de Nicolás López. Fuente: Twitter.

“El 2018 salí hablando públicamente en nombre de una amiga que no se atrevió a hablar en contra de Nicolás López. Me llegaron mensajes tildándome de loca, mentirosa, de que me había quemado en el medio, etc. Hoy estoy feliz porque hay una posibilidad de que se haga justicia”, afirmó.

“Si para algunos ‘quemarme’ significaba apoyar a víctimas de abuso para ayudar a que se hiciera justicia, bueno, prefería ‘quemarme’. El tiempo dio la razón”, cerró.

Natalia Valdebenito cuestionó la estrategia de la defensa de Nicolás López tras la lectura del veredicto en su contra. Fuente: Twitter.

La reflexión de Nicolás fue respaldada por la comediante Natalia Valdebenito, otra de las mujeres de la escena chilena que cuestionó al director de cine tras conocerse de las denuncias en su contra.

En la oportunidad, la artista compartió en su cuenta de Twitter varias opiniones de comunicadores chilenos respecto de la lectura del veredicto en contra de López, pero también fue enfática en aclarar que la defensa del cineasta dejó en evidencia su culpabilidad.

“Tu defensa se basa en atacar a tus víctimas. Tu defensa te delata”, concluyó.