“Preséntame jóvenes, llenas de esperanza, para destruirles sus sueños”: el contenido de los WhatsApp eliminados por Nicolás López

Esta jornada fueron los alegatos finales del juicio en contra del director de cine chileno, Nicolás López, y en ellos, la Fiscal Regional que sustancia la investigación por los delitos de violación, abuso sexual reiterados y ultraje público a las buenas costumbres, dio cuenta, en detalle, de una serie de mensajes que el cineasta eliminó de su WhatsApp.

En total, y según expuso Lorena Parra, fueron unos 2.700 mensajes los que López eliminó de sus interacciones incriminatorias y que posteriormente fueron recuperados por la Fiscalía, entre ellos, conversaciones con algunas de las actrices que prestaron testimonios favorables al cineasta.

Todos los hechos denunciados más el relato de testigos da cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no. — Lorena Parra, Fiscal Regional

Los decidores mensajes de Nicolás López

“Nicolás López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular que fueron recuperados. En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento”, indicó el alegato presentado por la fiscal Parra, quien mañana conocerá de parte del tribunal si se acogen o no los cargos para dictaminar una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de violación reiterada; de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por el cargo de abuso sexual; y de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, por el delito de ultraje público a las buenas costumbres.

“Esto da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en unos tantos WhatsApp que escribió y borró”, prosiguió la fiscal, que en su relato de los acontecimientos expuso uno decidor respecto de las intenciones de López.

“Preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza, para destruirles sus sueños”, declaró ante el tribunal Parra.

Entre los mensajes pesquisados, se encuentran algunos de personajes públicos que le aconsejaron al director “borrar todo” de su celular o imaginarlo “haciendo cada cosa que sale ahí”.

“Él es quien contactó a todas sus víctimas por Twitter, Instagram y mail, siempre en un contexto laboral (...) les ofrecía ser parte de producciones. Sin embargo, aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza, aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas”, prosigue en sus alegatos la Fiscalía, que aseguró que López “incluso las perseguía”.

“Y como lo relató una integrante de su equipo ‘me persiguió y encerró en el baño para besarme’”.

“En los cinco hechos por lo cual es acusado Nicolás López, no existió consentimiento de las víctimas, lo que quedó acreditado en juicio oral”, reafirmó Parra, quien confirmó además que “la defensa no presentó ningún testigo que pudiera desmentir lo que denunciado por las víctimas” y que “Nicolás López no declaró en el juicio”.

Alegatos del juicio contra Nicolás López. Fuente: Twitter.

