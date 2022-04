“Asqueroso lo que ha hecho Paz Bascuñán”: Pepi Velasco y sus descargos por apoyo de algunas actrices a Nicolás López

La actriz Josefina “Pepi” Velasco reafirmó sus críticas hacia las colegas suyas que apoyaron explícitamente al director de cine, Nicolás López, condenado esta semana por la justicia chilena como autor de los delitos de abuso sexual en contra de mujeres pertenecientes al ambiente artístico.

En entrevista con biobiochile.cl, la exparticipante de “Masterchef Celebrity” profundizó respecto de los cuestionamientos que hizo contra la actriz Ignacia Allamand, por apoyar y recomendar a López borrar todos los mensajes de WhatsApp que lo involucraran en los delitos de violación reiterada, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres públicas, por los cuales fue llevado a juicio oral en Viña del Mar.

Cómo es posible que una como mujer no empatice con el dolor de la otra víctima. — Josefina "Pepi" Velasco

Del mismo modo, criticó a otras colegas, como Paz Bascuñán y Loreto Aravena, actrices que al igual que Allamand, no se pronunciaron a favor de las denunciantes y, en su opinión, se alinearon a López.

El reclamo de Velasco por falta de “sororidad”

“Encuentro que es maravilloso, después de tantos años que pasó esto, y más aún en este país donde hay ciudadanos de primera, segunda y quinta clase. Al final las cosas tienen que ver con ‘lucas’, familia, posición económica. Lo hemos visto en muchas cosas”, comenzó su reflexión Velasco, quien tuvo duras críticas hacia Bascuñán.

Por supuesto falta sororidad, por distinta índole, ya sea por susto, por miedo a perder la pega, lo mismo de siempre. Pero sí siento que estamos en un momento histórico en que las cabras jóvenes son increíbles y no aceptan ser pasadas a llevar. — Josefina "Pepi" Velasco

“Me parece asqueroso lo que ha hecho Paz Bascuñán, tú sabes que el marido de ella es socio de Nicolás López. Esta cabra debió haber apoyado por el simple hecho de ser mujer, si ninguna mujer va a querer poner en la palestra el dolor, la vergüenza, el mal rato que ha pasado”, afirmó, al paso que puso en duda la sororidad de Aravena y Allamand por pertenecer a los grupos de poder económico con los cuales se relacionaba él cineasta.

“Los tipos como Nicolás López tienen un entorno poderoso, dueños de productoras, amigo de Luksic, y no estoy diciendo que el hijo (de Luksic) sea degenerado (es pareja de Loreto Aravena), nada que ver, sino que tiene apoyo económico, amigos con plata, círculos potentes, de derecha muchos, se ayudan, se protegen, callan”, reflexionó.

“Entonces, con todo esto, la Paz Bascuñán por último que se margine, pero no que defienda a un degenerado. Y la ‘otra’ (Allamand) diciéndole ‘borra todo antes que lo lean’. O sea, el que nada hace, nada teme, entonces. ¿Para qué vas a borrar algo si no escribiste nada malo? Lo encuentro horroroso”, prosiguió la actriz.

Sus descargos no quedaron ahí, puesto que Velasco puso como ejemplo el trauma por el que pasó una de las víctimas de López, su compañera en “Masterchef Celebrity”, Tutu Vidaurre, quien conocido el veredicto contra el cineasta publicó una sentida carta en sus redes sociales.

“Lo hablé con la Tutu, porque la llamé para comentarle lo feliz que estaba por todo esto, y me dijo ‘no sabes lo doloroso que ha sido para mí, he tenido pesadillas, no quiero volver a vivirlo’. Eso me dijo”, recordó.

“Cómo no piensan estas mujeres (...) la Allamand, Loreto (Aravena), Bascuñán. Encuentro que es poca sororidad, poco de todo, encuentro que da asco”, finalizó.