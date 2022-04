“No hay personas malas, hay distintas realidades”: Javiera Díaz de Valdés se defendió por declarar en juicio a Nicolás López

Javiera Díaz de Valdés fue una de las actrices que debió testificar en el juicio oral en contra del director de cine chileno, Nicolás López, y en ese rol fue que decidió salir a defenderse esta semana en sus redes sociales tras recibir innumerables críticas junto a Paz Bascuñán, Loreto Aravena e Ignacia Allamand.

La actriz fue enfática en asegurar que pese a su participación como testigo de López, quien fue sentenciado este martes como autor de dos delitos de abuso sexual en contra de mujeres de la escena artística nacional, ella no tuvo ninguna relación ni conoció de los delitos de connotación sexual imputados al cineasta y por los cuales el Ministerio Público pidió cumplir una condena de 5 años y un día de presidio efectivo.

La defensa de Javiera Díaz de Valdés por el caso Nicolás López

Así lo dejó saber en sus redes sociales, donde publicó una extensa reflexión una vez que se conoció la resolución final del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar, en la que cuestionó las críticas recibidas por parte de la opinión pública y reconoció participar “en contra” de su “voluntad” como testigo del juicio.

“Buenos días. Perdí mi clave de Twitter, es el medio por el que generalmente me expreso por escrito”, inició Díaz de Valdés.

“Después de la primera sentencia a Nicolás López, han aparecido muchas personas muy seguras de sí mismas expresando el repudio a distintas mujeres por ‘encubrimiento’ a un abusador sexual. No puedo pedir que se reflexione más profundamente al respecto porque entiendo que hay gente que se nutre del linchamiento público. Pero sí aclararé mi caso. A mí me involucraron en este caso en contra de mi voluntad. Me negué en reiteradas ocasiones para ser parte de esto, ya que no tenía nada que aportar”, afirmó la actriz, quien en sus historias de Instagram aseguró que no pudo negarse al requerimiento de la Fiscalía.

“Fiscalía me llamó a declarar el 2018 y asistí para contestar preguntas, prometiendo decir la verdad. Así lo hice. Fin”, agregó.

En la misiva, la actriz de Verdades Ocultas también enfatizó en que las voces críticas debieran tener una mirada más amplia respecto de los hechos imputados a López y el eventual apoyo circunstancial que habría tenido el director de cine de parte de Aravena, Bascuñán y Allamand.

“Como reflexión personal: es importante que todxs los involucradxs sean respetadxs. Aquí no hay personas malas, hay distintas realidades. Esto no es una teleserie de malos y buenos”, agregó.

“No pedir linchamiento entre actrices que se quieren, que han compartido camarín, que se conocen personalmente, íntimamente. Bajemos esto a escala humana”, finalizó.