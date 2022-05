Hermano de empresario asesinado: Muere Mario Carrión tras prenderse fuego frente a La Moneda

Mario Carrión se prendió fuego, al interior de su auto frente a La Moneda, pidiendo justicia por la muerte de su hermano Pedro, quien fue asesinado y hoy, tras 20 días del hecho, falleció.

“Hola, hoy día 15 de abril, viernes Santo, quiero pedirle disculpas a las dos mil personas que convencí por votar por Boric Gabriel, que estuvieran por el lado de la izquierda. No sabía todo lo que iba a ocurrir: que iba a subir el aceite, que iba a subir el gas, que no iba a aprobar el 10 por ciento. Él a todo le dijo que sí. Me siento muy estafado”, dijo en un video grabado horas antes de que se inmolara frente al Palacio de La Moneda.

Catalina Carrión, hija de Pedro y sobrina de Mario, confirmó el deceso de su tío en su cuenta de Instagram, el cual fue desconectado, falleciendo durante la madrugada.

El asesinato de Pedro Carrión

El caso saltó a la luz pública luego que su familia interpusiera una denuncia por presunta desgracia, dando la alerta de un posible secuestro del empresario del rubro carnicero, quien viajó desde su residencia de Algarrobo, región de Valparaíso, hasta Santiago para hacer efectivo el cobro de 30 millones de pesos a un cliente.

A Carrión, de 46 años, se le perdió la pista cuando antes del cobro del dinero, asistió a un centro médico para realizarse una prueba PCR, condición necesaria para someterse, al día siguiente, a una cirugía por una hernia. Su vehículo fue encontrado en las afueras de su empresa. Tenía las llaves puestas y sus pertenencias.

La familia, sin embargo, informó que un extraño mensaje del empresario le hizo sospechar de un secuestro, ello por el extraño tono de voz y la sensación de que era trasladado en un vehículo a alta velocidad. Las sospechas se acrecentaron con el extraño desperfecto que sufrió el sistema de cámaras de seguridad en el preciso instante que Carrión Rozas llegó a su empresa de venta de carnes.

Finalmente, personal de la Policía de Investigaciones encontró su cuerpo enterrado en el patio de un domicilio ubicado en Quintero, región de Valparaíso, lugar en el que también se detuvo a un sujeto involucrado en el homicidio.