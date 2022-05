Izkia Siches instruyó a abogados del Ministerio del Interior a pedir prisión preventiva para quienes portaron armas en barrio Meiggs

La ministra del Interior, Izkia Siches, realizó una vocería en La Moneda, debido a los disparos efectuados en el barrio Meiggs, producto de lo cual una periodista se encuentra en riesgo vital.

Este lunes se formalizó a dos jóvenes por los disparos, quienes quedaron con arresto domiciliario, desatando la polémica por no haber regido la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva.

Consultada sobre el motivo por el cual el Ministerio del Interior no pidió la prisión preventiva, Izkia Siches, sostuvo que “como Ministerio estamos esperando nuevas pericias y he instruido a los abogados de nuestro Ministerio a solicitar las medidas cautelares más gravosas para poder detener, no solamente a los responsables de las heridas de Francisca (Sandoval), sino también a todas aquellas personas que hayan utilizado armas de fuego”.

Anunció que hoy en el Congreso presentará su agenda legislativa, que pretende entregar mejores herramientas a nuestras policías para detener a las bandas organizadas, y para terminar con el poder de fuego en el país y dar apoyo a las víctimas.

Tercer detenido

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó en la noche del lunes la detención del presunto autor del disparo que hirió de gravedad a la periodista Francisca Sandoval, de la Señal 3 La Victoria.

La detención se llevó a cabo en la misma población La Victoria de la comuna Pedro Aguirre Cerda y la PDI señaló que este lunes se entregarán más detalles del sujeto, quien pasará a control de detención este martes por el delito de homicidio frustrado.

La Señal 3 también, a través de su cuenta de Twitter, también informó del hecho: “Confirmamos la detención de Marcelo Naranjo en nuestra población, quien es el presunto autor de los disparos a Francisca. Instamos a la Fiscalía a investigar el vínculo con los anteriores detenidos”.