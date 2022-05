Nicolás Núñez se disculpa por votar en la ducha: “Tuvimos extensas jornadas”

El constituyente Nicolás Núñez, representante de Chile Digno, pidió disculpas por votar desde la ducha en la comisión de Medio Ambiente y explicó los motivos de la insólita situación, que generó diversas opiniones en redes sociales.

El joven contó que han estado con demasiado trabajo y extensas jornadas hasta altas hora de la noche. Además, a pesar de las explicaciones, también pidió disculpas si su actuar “fue impropio”.

“A propósito de ducha durante la votación, quisiera pedir disculpas y dar contexto. Desde que se rechazó el informe de nuestra comisión no hemos parado. Tuvimos extensas jornadas de trabajo y negociación. Este sábado cerramos al filo (23:59), ayer continuamos y hoy a las 9am”, comentó.

Además, agregó que “Tuvimos sesión de comisión, luego un pleno importantísimo y continuamos en comisión para cumplir con calendario de la Convención. Pido disculpas si mi actuar fue impropio, pero mi obligación y responsabilidad es votar sea cual sea la circunstancia.(22:00)” y remató con la frase “Seguiré cumpliendo!” .

Su respuesta, generó diversos mensajes de apoyo, rescatando que siempre es bueno disculparse, pero también hubo quienes criticaron su actuar y lo calificaron de “vergonzoso”.

“Sorry. Llevo años durmiendo poco por opción propia de trabajar y estudiar. Su tweet es vergonzoso. Ud se postuló solo, gana bastante, nadie lo llevó obligado a la Convención. Mínimo que se desempeñe con la misma dignidad que tanto promueve. Si quiere aportar al descrédito, siga”, @PameCordero

“Oooh que terrible…hay veces que me ha tocado trabajar hasta las tantas de la madrugada, pero por un tema de respeto jamás me bañaría en medio de una reunión…pero claro, como en la cc no te pueden despedir, haces lo que quieres”@darJo_1510.

El duchazo

“Señor secretario, puedo emitir mi voto a viva voz, me estoy duchando”, se escucha que pide el constituyente al secretario de la Comisión, durante la votación online-presencial, con el sonido de fondo del agua cayendo en la tina del baño.

“Eh, señor convencional Núñez...Sí, claro. Puede consignar su votación...”.

“¡A favor!”, se escucha que grita.

Revisa el momento.