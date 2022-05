Rodrigo Herrera: “No tendría ningún problema en estos tiempos en decir que soy bisexual, pero no lo soy”

Rodrigo Herrera confirmó este martes que junto a sus abogados presentó una querella por injurias graves en contra de su exesposa, Denisse Flores, luego de las acusaciones que ella realizó hace unos días en su contra en el programa español “First dates”, donde expuso que el motivo de la separación de la pareja fue por haber encontrado al comunicador durmiendo con un hombre.

Las afirmaciones de Flores le significaron al periodista variados problemas, los cuales motivaron que deciera presentarse este lunes en el programa “Aquí somos todos”, de Canal 13, donde expuso que tales dichos eran falsos y por los cuales, además, recibió un contundente apoyo de la conductora del espacio, Priscilla Vargas, quien en sus redes sociales aseguró apoyar “en todas” al comunicador.

El apoyo de Priscilla Vargas a Rodrigo Herrera

“Te extrañaba amigo Rodri. Te apaño en todas. Te quiero mucho”, publicó la periodista en su cuenta de Instagram, que acompañó de una fotografía que el propio Herrera replicó en sus redes sociales y que recibió otro claro apoyo de su colega.

“¿Lo mejor de este lunes? Mi reencuentro en pantalla con Priscilla ¡Años levantándonos de madrugada y ahora es la reina de las tardes! Gracias Pri, a todo el equipo de @aquisomostodos y a @canal13cl por la invitación”, afirmó Herrera.

“¡Te quiero mucho, Rodri! Eres una gran persona y un tremendo amigo”, respondió Vargas. “@pri.vargas.a es mutuo Pri. Exito siempre y en todo lo que hagas”, replicó el periodista.

El daño de las acusaciones en contra de Rodrigo Herrera

Sus dichos los reafirmó este martes en entrevista con lun.com, donde expuso que más allá de las acciones legales que realizó, lo que más le afectó de las polémicas declaraciones de su exesposa fue el daño que provocaron en su entorno familiar.

“Mis papás lo están pasando mal. Mi papá es bombero y lo molestaban en la bomba cuando bailaba en el “Mucho Gusto”. Él me pedía que no bailara. Y a mi mamá las señoras en la feria le preguntan cosas y ellos se preocupan. La pasan mal”, explicó.

Respecto de las motivaciones que habría tenido su expareja para acusarlo en pantalla, Herrera asegura “desconocer” los motivos.

“Desconozco la intención de volver a resucitar nuestra separación después de que llegamos a un divorcio de mutuo acuerdo el año pasado. Yo perseguí a Denisse para divorciarme. Si lo que ella dice fuera cierto, podría haberse divorciado en forma unilateral en seis meses, como divorcio forzoso. Quedó expresado en la resolución que ninguna de las partes tiene nada pendiente con el otro”, prosiguió.

“Acá hay una escalada de mentiras que hay que detener. Primero, buscó un escándalo mediático al momento de la separación, al decir que la tenía escondida. Falso. Nos casamos en forma privada, como lo hizo Pancho Saavedra. Pero ella trató de sacar ventaja y lo ha demostrado en el tiempo. Primero el abandono, después intentó de que le diera una pensión sin hijos de por medio, y me metieron un juicio argumentando que no la había dejado desarrollarse en su área profesional y por tanto tenía que pagarle $2.500.000 mensuales. En el juicio le fue horrible, gané en forma inapelable. El juicio terminó cuando la jueza le dijo ‘búsquese un trabajo honesto’”, afirmó.

Sobre el final insistió en que la acusación es falsa.

“Mi familia sabe que soy hetero. Acúsenme de lo que quieran, pero yo toda mi vida he sido heterosexual. Péguenme por eso. Mucha gente frente a estas acusaciones y perteneciendo a este espectro ha terminado muy mal en su vida, las han discriminado, han perdido trabajos, han perdido a sus familias y hasta se han suicidado. Yo no tendría ningún problema en estos tiempos en decir que soy bisexual, pero no lo soy. Pero ese no es el punto”, cerró.