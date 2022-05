Evópoli deja fuera de la bancada a diputado Lee por apoyar la acusación constitucional contra Allamand

Evópoli anunció la salida del diputado Enrique Lee de la bancada de la Cámara Baja, luego de que el parlamentario representante del distrito 1 apoyara la acusación constitucional presentada contra el exministro Andrés Allamand.

“Como bancada de diputados de Evópoli no compartimos los argumentos de fondo y forma de la presentación realizada en contra del excanciller, por lo cual no nos adherimos a dicha acusación y tenemos la profunda convicción que dicha presentación no tiene asidero jurídico ni político”, dijeron desde Evópoli a través de una declaración pública firmada por el jefe de bancada, Francisco Undurraga.

“El diputado Enrique Lee no es parte de esta bancada. Le agradecemos los gestos personales que tuvo con nosotros, pero no compartimos una acusación constitucional, porque creemos que la democracia debemos cuidarla”, aseguraron en el documento.

La iniciativa fue presentada por parlamentarios, encabezados por Pamela Jiles y representantes del Partido de la Gente, quienes acusan al exministro Allamand por “comprometer gravemente el honor y la seguridad de Chile”.

Los diputados y diputadas afirman que Andrés Allamand habría “hecho abandono de su país y de los compatriotas angustiados ante una invasión no reconocida por autoridad alguna, pero sí experimentada por toda la población chilena”.