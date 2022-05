Presidente Boric y denuncia contra Felipe Berríos: “Siempre tenemos que estar del lado de las víctimas”

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la denuncia presentada contra el sacerdote jesuita, Felipe Berríos, acusado de “actos de connotación sexual” en contra de una mujer cuando ella era menor de edad.

En medio de su segunda visita a regiones, esta vez, en la de Magallanes, el mandatario señaló que “independiente de quien sea la persona (acusada), siempre tenemos que estar del lado de las víctimas”.

El jefe de Estado también abordó los dichos de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien pidió que estos casos no sean investigados por la justicia eclesiástica, sino la canónica.

[ Felipe Berríos: “Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia” ]

Al respecto, Boric señaló que ha conversado con agrupaciones de víctimas de abusos por parte de personas vinculadas a la Iglesia, quienes le han planteado esa alternativa. “A mí, me parece que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, me hace sentido. No quiero anunciar algo ahora -a propósito de esta denuncia- o algo que no está lo suficientemente trabajado, pero me hace sentido”

“Cuando hay toda una institución que encubre y una revictimización permanente, donde más encima, el Estado mira para el lado, evidentemente el dolor es mucho mayor. Nosotros tenemos que estar con las víctimas, estoy disponible a trabajar con ellos.

Finalmente, sobre la investigación contra Berríos, el mandatario espera que “las instituciones funcionen y funcionen bien” y que “se tiene que investigar toda denuncia de este tipo, independiente de quien sea la persona acusada”