“Yo no vine acá a aferrarme al poder”: Presidente responde a propuesta de Cubillos por la duración del mandato presidencial

El Presidente Gabriel Boric respondió a la propuesta que hizo este martes la convencional Marcela Cubillos en la Comisión de Sistema Político, donde se refirió a la idea de analizar la duración del período presidencial.

En conversación con Radio Polar, el Presidente afirmó que “yo no tengo ningún problema, eso lo van a discutir en las normas transitorias. Yo no vine acá a aferrarme al poder a cualquier costo, a mí lo que me interesa es que este proceso de cambios salga bien”.

Esto debido a que Cubillos aseguró que “habría que incorporar al Poder Ejecutivo, la duración del actual mandato presidencial y las autoridades del Poder Ejecutivo, porque también cambia sustancialmente, la Presidencia cambia sustancialmente en sus atribuciones respecto de lo que tiene hoy”

“Eso lo definirán los constituyentes en las normas transitorias, pero creo innecesario caer en provocaciones de ese tipo, que solamente buscan levantar polémica y subirle la voz a los aspectos de desencuentro”, enfatizó el Presidente Boric.