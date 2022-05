“¿No será hora de empezar a gobernar?”: Kast y su crítica a Boric por colapso de bencineras

El líder republicano, José Antonio Kast, lanzó este viernes una nueva crítica al Gobierno de Gabriel Boric, en esta ocasión, luego del colapso de vehículos en las bencineras producto del anuncio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de paralización de sus operaciones debido a los bloqueos realizados por trabajadores contratistas de la refinería del Biobío.

“Estamos trabajando, primero, en el camino que es el espíritu de nuestro Gobierno, que es justamente el diálogo”,...👇https://t.co/7r8vwUOF0J — Publimetro (@PublimetroChile) May 6, 2022

En su cuenta de Twitter, donde ha hecho costumbre sus cuestionamientos hacia la administración del mandatario nacional y su gabinete ministerial, fue que el excandidato presidencial republicano ironizó con la, según él, nula reacción de Boric ante la posibilidad concreta que en cinco días más no haya “abastecimiento de gasolina” en el país, por parte de la ENAP.

Las críticas de Kast a Gabriel Boric

“En 5 días se acaba el combustible en el sur de Chile. ¿No será hora de empezar a gobernar?”, publicó el empresario en la red social, donde poco menos de 10 mil usuarios reaccionaron con opiniones a favor y en contra de sus dichos.

Las favorables a Kast apuntaron a los problemas e incertidumbre respecto del abastecimiento de combustibles.

“Así estamos en Talcahuano y Concepción, que conste que no grabé desde el comienzo de la fila, todos los servicentros colapsados”, “recién saliendo de cargar bencina después de más de una hora esperando junto a cientos de conductores por paro de ENAP. El bombero que me atendió era venezolano y al decirle: ‘se ve fea la cosa’. Él me dice: ‘Amigo, así empezó mi país a caerse a pedazos y no se imagina como quedó’”, o “caos total en las ciudades, región de los Lagos. Filas interminables en servicentros, calles colapsadas, cajeros sin plata (...) todos en pánico por paro de camiones y ENAP. Gracias @gabrielboric, tendremos un difícil Día de la Madre este año. Disfrútalo tú que puedes”.

LEE MÁS: ENAP advierte que quedan sólo 5 días de combustible: suspenden operación en el Biobío por paro de trabajadores

Por su parte, los contrarios a Kast le recordaron los problemas de inicios de la década de los setenta, donde acusaron intervención del empresariado para desestablizar al gobierno de la época.

La empresa indicó además que “nos hemos visto en la necesidad de reducir los niveles de producción de diversas plantas...👇https://t.co/6Ll99zVNRA — Publimetro (@PublimetroChile) May 6, 2022

“Conocemos la historia José, actuando igual que en los 70. Desestabilización de la mano de la derecha, paro camioneros alzas y desabastecimiento. ¿Llamarán de nuevo a las FF.AA. para acribillar al pueblo y bombardear la Moneda? Basta de sembrar miedos y pon fin a la sedición”.