Matthei sobre gestión de ministra Siches: “Se tiró al tiro a la jaula de los leones”

La mañana de este lunes, la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la gestión en los primeros meses de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, la que se ha visto marcada por distintas polémicas.

En conversación con CNN Chile, la jefa municipal cuestionó la decisión de la expresidenta del Colegio Médico de Chile de integrar la cartera como titular para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Me llama la atención que ella haya aceptado ese puesto”, comenzó señalando.

“Yo vi una entrevista donde ella decía, ‘pero cómo voy a hacer yo candidata presidencial, si me falta esto y lo otro’. Bueno, resulta que ser ministra del Interior es lo más parecido que hay a ser Presidente de la República”, sostuvo.

En la misma línea, insistió que “si ella sabía que le faltaban esas competencias, es raro que haya aceptado ese puesto”.

Es por esto que hizo guiños a una posible falta de recorrido de la ministra. “Me parece que ella podría haber adquirido una experiencia de Gobierno, que no la tenía por ningún lado, no había sido parlamentaria, no había sido ministra, en un ambiente quizás más cómodo para ella, como, por ejemplo, el Ministerio de Salud”, comentó Matthei.

Finalmente, la alcaldesa de Providencia sentenció que Siches “se tiró al tiro a la jaula de los leones” al aceptar encabezar la cartera del Interior.