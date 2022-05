“Necesito mi camioneta”: El ruego de mujer estafada por grupo del “Cangri”

A tres años de la muerte de Sebastián Leiva, conocido como “Cangri”, una mujer, víctima de sus negocios ilícitos, implora la devolución de su camioneta, la cual fue robada por el exchico reality, junto a Germán Gundián y Sebastián Cornejo, quienes la estafaron pagándole 19 millones de pesos, con un vale vista fraudulento.

“Se presentó esta persona, lo vi, es que te juro que no se veía como delincuente, no tenía cara de delincuente. Tenía la fachada de una persona trabajadora que quería comprar la camioneta para su señora, que él trabaja en el campo. Nunca dude de eso”, señaló la afectada a Meganoticias, quien aún espera la devolución de su vehículo que se encuentra en Bolivia.

“Mi camioneta estaba junto a otras nueve, diez camionetas que habían sido robadas y rescatadas o identificadas, camionetas que no tenían, prenda ni nada, sino que eran de dueños directos para traerlas, Me hicieron firmar un documento, y se suponía que iba a ejecutar traerme la camioneta, y me la entregaban en una frontera. Aun no me dicen en cuál frontera”, reclama Soledad Rovira.

El vehículo todo terreno marca Toyota fue negociado con narcotraficantes y posteriormente quedó en manos de la fiscalía de Bolivia, tras la muerte de Sebastián Leiva Germán Gundián en el altiplano. Sin embargo, las versiones del paradero de la camioneta son cambiadas constantemente y sus trámites para recuperarla se han ido dilatando, desde el año 2019 a la fecha.

“No voy a dejar de buscar mi camioneta. Yo no la voy a dar por perdida (...) Yo necesito mi camioneta de vuelta”, dijo la mujer afectada.

La muerte del cantante

Fue en febrero del 2019 cuando se encontró el cuerpo sin vida del joven que se hizo popularmente conocido tras protagonizar el exitoso docureality de Cana 13 “Perla” y posteriormete “Dash & Cangri”.

Luego de varios días de búsqueda, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición por redes sociales, fue encontrado en las cercanías de la frontera con Bolivia.

El cadáver del ex chico reality fue hallado a una hora de camino del sector complejo fronterizo Hito Cajón en Bolivia a unos 45 kilómetros de San Pedro de Atacama y habría sido identificado por los tatuajes.