Quinteros por “tercera vía” en plebiscito: “Atenta contra los procesos de democracia”

Este lunes, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió al futuro del trabajo realizado por el órgano redactor de la carta magna, a menos de dos meses del fin de su funcionamiento.

Y en conversación con Radio Universo, la convencional se refirió a los resultados de las encuestas en torno a la “tercera vía”, la que ha crecido entre las personas sondeadas: en la última Cadem, un 41% de los encuestados aseguró que optaría por esta en el plebiscito.

Sin embargo, la opción no convence a Quinteros. “No me parece adecuado que se estén levantando por ciertos grupos, no sé de dónde vendrán estás ideas, de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas del juego”, señaló la máxima autoridad del organismo.

En esta línea, apuntó que “es una idea que surge fuera de la Convención, no es de parte de nuestra atribuciones, ni nosotros iniciamos este tema, ni de nuestra voluntad tampoco (...). Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país”.

Sobre las últimas semanas de funcionamiento de la Convención Constitucional, la presidenta del órgano redactor precisó que “esta semana terminamos el cierre de todas las comisiones, entonces ya está esa sensación de que vamos avanzando, que vamos terminando incluso pese a que nos faltan etapas”, por lo que se está “cerrando el proceso de tramitación de normas”,

Finalmente, Quinteros saca buenas cuentas del trabajo durante el funcionamiento de la CC, asegurando sentir “una alegría de mirar hacia atrás y todo lo que hemos podido avanzar y todos los obstáculos, barreras que hemos superado, con mucha alegría y esperanza seguimos trabajando”.