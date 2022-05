Karina Oliva y sus descargos por financiamiento irregular de sus campañas: “La presunción de inocencia es un derecho”

Luego de seis meses de silencio, y frente a la aparición estas semanas de una serie de documentos del Servel respecto del destino de los montos declarados por el comando de Oliva por el financiamiento de sus campañas al Senado y la Gobernación de la RM, fue que la desvinculada militante del Partido Comunes saldrá a hablar en Meganoticias, donde será entrevistada esta noche por Andrea Arístegui.

Así lo informó esta tarde José Luis Repenning, quien en el noticiario de la señal privada entregó un resumen de los principales temas que abordará Oliva.

A mí me hubiese gustado no enterarme por la prensa, me hubiese gustado que me preguntaran. — Karina Oliva

La reacción de Gabriel Boric con Karina Oliva

Uno de ellos, la actual y nula relación que mantiene con el Presidente Gabriel Boric, uno de los primeros representantes de la coalición de Oliva en pronunciarse en contra de la exmilitante de Comunes luego de conocerse el detalle de los elevados montos cancelados a su equipo de campaña, entre los cuales estaba su expareja, Jorge Ramírez.

“Yo puedo entender que el candidato presidencial en ese momento tomara distancia frente a las acusaciones. Sin embargo, a mí me hubiese gustado no enterarme por la prensa, me hubiese gustado que me preguntaran”, afirmó Oliva, quien apeló a lo que, a su juicio, es un derecho fundamental de cualquier persona.

“Yo creo algo profundamente, en términos de la institucionalidad democrática, la presunción de inocencia es un derecho”, señaló.

Del mismo modo, en la entrevista de esta noche la defenestrada candidata insistirá en su inocencia respecto de las irregularidades que se le imputó a su campaña senatorial.

“Mi trabajo político es mi defensa. Es mostrar mi inocencia, es demostrar que todo lo que se dijo de mi no es correcto, en la cual también tengo que hacer un reconocimiento a todos los errores también cometidos, no es que todo son (...) yo aquí no soy victima”, cerró.