“Qué ofensivo”: El reclamo de Alberto Plaza al proyecto sobre personas menstruantes

El cantante Alberto Plaza volvió a revolver el gallinero en Twitter, luego de criticar el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual busca resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes.

El reclamo del músico -quien se ha transformado en un “Perfecto bandido” de las redes sociales debido a sus punzantes comentarios- dijo que era una ofensa referirse a las mujeres de esa manera.

“Qué ofensivo tratar a una mujer de “persona menstruante”, escribió en su cuenta de Twitter @albertoplaza, respecto a la iniciativa que pretende fomentar el deber del Estado en promover, resguardar y garantizar la dignidad menstrual, a través de políticas públicas que abarquen lo económico, social, cultural y sanitario.

Si bien, el término también fue criticado por el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, quien solicitó modificarlo por “mujeres menstruantes”, la moción fue rechazada por la comisión en favor de un criterio más amplio.

Esto quiere decir, que abarque a aquellas personas que, no considerándose de género femenino, también menstrúan.

Sin embargo, ante el reclamo del diputado y el cantante, fueron varios los cibernautas que salieron a responderle en la red.

“En el cambio de género (de mujer a hombre), ante la ley reconoce como hombre a la persona, pero sigue menstruando como mujer”@Rodrigo_MMV

“Soy mujer y no me parece ofensivo. Ofensivo me parece que me digan “hija” o “mijita” hombres que en jerarquía son iguales a mi… entre otras cosas. Tengo claro lo que soy, y una de esas cosas es que soy una persona menstruante”, @belettapaula

“Duélale a quien le duela”

Ante la iniciativa -que ganó con 108 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones, y que ahora pasará a ser discutida en el Senado- la diputada Emilia Schneider celebró que el proyecto considere los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

“Pese a los obstáculos que ha puesto la ultraderecha, finalmente aprobamos en la Cámara el proyecto de ley que garantiza el acceso a productos de gestión menstrual a personas menstruantes. Duélale a quien le duela, el reconocimiento y los derechos de las mujeres y diversidades sexuales y las personas trans, sigue avanzando. Ahora le toca al Senado y al gobierno apoyar este importante proyecto que es una cuestión de salud pública”, comentó.

La norma fue trabajada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género desde septiembre de 2021 y a través de una reforma al Código Sanitario busca facilitar el derecho al acceso a productos para la gestión menstrual y mejorar los controles de calidad, con el fin de garantizar el bienestar de las personas menstruantes.