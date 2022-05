Karina Oliva: “Hasta hoy, no hablo con el Presidente Boric”

La excandidata a gobernadora regional y senadora, Karina Oliva, fue entrevistada por Meganoticias, en donde abordó por primera vez las acusaciones de financiamiento irregular de sus campañas.

[ Karina Oliva y sus descargos por financiamiento irregular de sus campañas: “La presunción de inocencia es un derecho” ]

En medio de la conversación con la periodista Andrea Arístegui, la exmilitante de Comunes recordó la vez que comenzaron a revelarse los antecedentes en contra de su campaña senatorial, la cual significó que, el aquel entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, decidiera quitarle su respaldo.

“Una persona que está cuestionada de esta manera, no cuenta con mi apoyo. Lo dijimos en el caso de Jaime Mulet y lo reitero en este caso”, señaló Boric en aquella oportunidad.

Ante esos dichos, Oliva señaló que puede entender que “el candidato presidencial en ese momento, haya tomado distancia de las acusaciones. Sin embargo, a mí me habría gustado no haberme enterado por la prensa, me hubiese gustado que me preguntaran, un WhatsApp, una llamada, ‘¿es cierto?, ‘¿puedes demostrar que es falso lo que se dice?’’

“Yo creo profundamente, en términos de institucionalidad democrática, que la presunción de inocencia es un derecho”, añadió.

Posteriormente, Oliva fue consultada si ha vuelto a hablar con el ahora Presidente Boric, situación que descartó.

“Nunca más (hablé con el Presidente Boric), hasta el día de hoy”, decretó la excandidata.

Oliva también recordó lo que fue el allanamiento a la sede de Comunes, asegurando que “son imágenes de deterioro democrático” y que en su campaña no hubo sueldos millonarios “ni boletas ni desayunos de 50 millones”.

Asimismo, añadió que actualmente “mi trabajo político es mi defensa. Es mostrar mi inocencia, es demostrar que todo lo que se dijo de mí no es correcto, en la cual también tengo que hacer un reconocimiento a todos los errores también cometidos, no es que todo son (...) yo aquí no soy víctima”

Revisa la entrevista completa a continuación: