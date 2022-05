“Angurriento”: La crítica de Guarello a constituyente que cobró por dar charla en escuela rural

A raíz de una invitación de larga data que no se había podido materializar producto de la pandemia, Juan Cristóbal Guarello contó sobre una visita que realizó a una escuela de Temuco y, de pasada, recordó indignado una copucha que le contaron respecto a uno de los integrantes de la Convención Constituyente, quien, según se enteró, cobró una alta suma de dinero por ir a dar una charla al colegio que visitó.

Según recordó en su programa de radio ADN “Los Tenores”, la situación le pareció inconcebible, puesto que la persona aludida “va de solidario, va de pontificador” por la vida.

La historia, ocurrió hace dos años atrás cuando el colegio La Granja, ubicada en El Cajón de Vilcún, contactó al rostro de prensa de Canal 13 para que fuera a conversar con los estudiantes, y motivarlos a desarrollar hábitos de lectura. Pero él, acostumbrado al bajo perfil, les dijo que no, porque sentía que no era la suyo.

Ante la negativa, vino el ofrecimiento económico, que terminó delatando a la persona que actualmente es uno de los 154 constituyentes.

“Dije que no, porque no me sentía cómodo (pero) ellos me respondieron…. ‘si nosotros pagamos”, contó a los tenores.

Además, agregó, le dijeron que ya habían contratado a una persona famosa anteriormente, quien habría cobrado una millonaria suma. Revelación que sacó de quicios al periodista.

“Pregunté ¿Cuánto le pagaron?... Y fue una cifra bastante alta. Entonces les dije “¿y esa persona cobró eso por venir?”, relató.

Ante el asombro, Guarello dijo que tomó cartas en el asunto y dejó de lado la timidez para responder de manera favorable a la solicitud de los docentes que pensaron en él para inspirar a sus pupilos.

“Les dije, ah, entonces yo voy gratis. Y la plata será para implementos deportivos”.

“No podí ser tan angurriento”

Tras la revelación y dejar boteando la copucha, llegó la pregunta del millón. ¿Quién era el famoso escritor?.

Si bien, no quiso entrar en polémicas y se reservó el nombre para el camarín, sí indicó en qué actividad se encuentra actualmente el aludido.

“Lo único que voy a decir es que es constituyente. Entiendo por ahí que escritores, que viven de su trabajo y no tengan grandes ingresos, cobren de repente. Pero a los que nos va bien… no podí andar cobrándole a una escuela rural, poh…”, señaló, confirmando que la profesión del constituyente es escritor.

“Y si hay presupuesto para eso… qué te cuesta… Si tú podí colaborar, colabora. Pero no podí ser tan angurriento”, remató Guarello.