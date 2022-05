Colegio Salesiano de Valparaíso instala dos pórticos detectores de metal en su ingreso

El Colegio Salesiano de Valparaíso aplicó esta semana una inédita medida preventiva de seguridad. Y es que el recinto educativo, ubicado en avenida Argentina, decidió instalar dos pórticos detectores de metales al ingreso del recinto educacional.

La puesta en marcha de la medida fue revelada por un portal de noticias local y confirmada, más tarde, por el presidente del Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento, Mario Molina.

“Esto es solamente preventivo, no se ha detectado a nadie con un cuchillo ni con nada en el colegio, eso es solamente por prevención”, dijo el apoderado a El Mercurio de Valparaíso.

“De hecho, la idea de instalar un detector de metales, yo que llevo varios años en el centro General de Padres y Apoderados, surgió hace unos siete u ocho años y lo solicitamos por seguridad, nada más, por prevención. En ese momento dijeron que no se podía hacer, pero ahora lo hicieron”, aseguró Molina.

Mayor seguridad

El proyecto busca proteger a los 1.700 alumnos, aproximados, del establecimiento, distribuidos desde kínder a cuarto medio, en 44 cursos.

Pese a que se trata de una medida preventiva, Molina reconoció que sí existe un complejo escenario de violencia, frente al regreso de las clases presenciales. Y este escenario también alcanzó al Colegio Salesiano, que, en el mes de marzo, protagonizó un video donde dos alumnos peleaban.

Por lo anterior, existe un amplio apoyo por parte de los padres a la decisión del colegio de instalar los detectores de metales.

De acuerdo al protocolo que se definió para el funcionamiento de los dispositivos, Molina explicó que, si estos detectan algún elemento metálico anormal, se le pedirá al estudiante que muestre de forma voluntaria su mochila.

“Estos equipos tienen cierta sensibilidad, no va a sonar por unas llaves, por ejemplo. Ahora, si detecta un elemento anormal y el niño no quiere mostrar la mochila, se llamará al apoderado y delante de él tendrá que abrir la mochila; y si no la quiere abrir, no podrá hacer ingreso al colegio”, explicó el presidente del Centro General de Padres y Apoderados.

Y especificó que “está estrictamente prohibido abrir la mochila del niño si no la abre él”.

Respecto a la legalidad de la medida, el delegado del Centro General de Padres y Apoderados, Andrés Escuti, explicó que “el colegio siempre tiene la precaución, antes de tomar cualquier medida, de ver por todas las instancias, abogados, Superintendencia (de Educación), antes de tomar alguna acción”.