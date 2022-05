Metro saca aplausos con Estación Central sin ambulantes al igual que Meiggs

Tras los violentos enfrentamientos entre comerciantes ambulantes y guardias de seguridad de la empresa Metro, ocurridos los últimos días, que dejaron a dos trabajadores heridos de gravedad e internados en la Mutual, finalmente las estaciones volvieron a lucir despejadas de vendedores, lo que permitió a los usuarios poder caminar con comodidad y sin inconvenientes por los pasillos del tren subterráneo.

Así lo dieron cuentas los mismos pasajeros en redes sociales y la empresa de transporte público, mostrando con orgullo el trabajo realizado por ellos, en conjunto con carabineros, que logró erradicar, aunque sea por un día, el comercio informal que se había apropiado de los espacios de Metro.

Comercio ambulante

“Así se ve Estación Central #L1 con el trabajo coordinado entre nuestros equipos y @Carabdechile”, escribió la empresa, compartiendo el video de una pasajera y subiendo diversos registros fotográficos donde se ve claramente la libre circulación de los transeúntes, quienes días atrás debían caminar esquivando los distintos puestos instalados de manera ilegal.

“Ojalá continúe así”

El video se llenó de felicitaciones, demostrando el malestar ciudadano que había respecto al inmenso incremento de vendedores ambulantes, quienes tenían prácticamente tomados los espacios. Comerció que simulaba un verdadero “mall” bajo tierra y no permitía circular con comodidad a ninguna hora, menos en los momentos punta de la mañana y tarde. Siendo lo más grave, que dificultaban las vías de acceso en caso de emergencia, como el ocurrido en la Estación Las Rejas cuando la línea del tren se incendió producto de fallas técnicas.

“Lo q nunca he entendido es cómo se lleno de ambulantes ?! Era cosa de no dejarlos instalarse desde un pricipio...Bueno. por lo menos ahora ya tomaron cartas en el asunto. Espero no retrocedan”@TopitoNat

“Que gratificante tener gobiernos locales y central que se preocupen genuinamente por recuperar el espacio público y adopten medidas cómo está. Ojalá continúe así y se siga con el combate activo contra estas verdaderas mafias que se han tomado la ciudad” @PabloReyesPz

Así se ve Estación Central #L1 con el trabajo coordinado entre nuestros equipos y @Carabdechile https://t.co/IALKV0WTIn — Metro de Santiago - #NuevoViaje (@metrodesantiago) May 20, 2022

Personal de la municipalidad de Santiago en apoyo con Carabineros realizaron un operativo en Meiggs sacando más de 50 toldos del comercio ilegal. No se descartan nuevas intervenciones @CHVNoticias #DespiertaConCHV pic.twitter.com/oGogeHf7KI — Marcos Orellana 🇨🇱 (@intrepidomarcos) May 20, 2022