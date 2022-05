Karina Oliva declara otra vez en Fiscalía y se descartan vínculos de Presidente Boric en su investigación

La excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, acudió esta mañana junto a su abogado Juan Carlos Manríquez a declarar por segunda vez, y de manera voluntaria, ante la Fiscalía Sur Metropolitana en el marco de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por el eventual fraude de subvenciones durante su campaña electoral.

La exmilitante del Partido Comunes declaró este lunes a Mega que “vamos a continuar entrando en detalle, más bien, de lo que han sido todos los eventos posteriores al 19 de noviembre y todo el proceso que hemos vivido, y en la entrega de documentos que hemos hecho al Servicio Electoral (Servel)”.

Nuevos antecedentes en caso Karina Oliva

“Como lo hemos dicho, todos los documentos que respaldan los servicios prestados en trabajo, volantes, publicidad, etcétera, están debidamente rendidos, justificados con sus informes correspondientes y aprobados por el Servicio Electoral, entonces a eso nos vamos a remitir y eso es lo que vamos a seguir entrenando en esta jornada”, aseguró.

Por su parte, el abogado de Oliva, indicó en la ocasión que “tenemos que terminar con las líneas de interrogatorio que se han fijado”.

“Queda todavía por revisar el final de la segunda vuelta de gobernadores, la campaña de candidata a senadora y revisar algunas otras preguntas específicas que los fiscales están intentando indagar y que estamos, en el fondo, profundizando con documentos y contrastando con diversos medios probatorios que hemos entregado de manera abundante. El otro día dejamos una maleta de antecedentes y hoy día vamos a entregar un par de archivadores, así que vamos a seguir en esa línea”, explicó Manríquez.

“Nos hemos hecho cargo de cada de los puntos que están en la indagatoria de los fiscales, así que punto por punto vamos a seguir avanzando en ello y esperamos terminar hoy día. Si es que no, nos queda otra jornada más”, aseguró.

El representante de la excandidata manifestó que “la convicción nuestra es que, efectivamente, vamos a poder aclarar todas las conjeturas y sospechas iniciales. Ya, por una parte, el Servel, en la voz de su director, dejó establecido que los aportes en especies a las campañas son perfectamente legales y usuales, en segundo término, respecto de la percepción de prestaciones indebidas o devoluciones indebidas ya hemos ido despejando que todas aquellas que se han obtenidos, que son las mínimas, son perfectamente debidas, o sea están aprobadas más allá de una revisión formal y corresponden a servicios reales y prestados”.

“Lo que nos queda por resolver son las otras conjeturas acerca de la certificación e intervención de otras personas y algunos otros detalles que vamos a ir dando durante este par de días”, continuó.

Respecto de la eventual vinculación de otras personas relacionadas con la campaña presidencial de Gabriel Boric, Manríquez aseveró que “creo personalmente que eso es más bien una noticia originada en un rumor, porque tengo un conocimiento bastante acabado de todas las piezas de la investigación y le puedo decir que vinculaciones con el actual Presidente Boric y su ministro Jackson, u otras personas en esos términos, yo no he visto y veo muy difícil que puedan ser halladas, porque no existen”.

Ante la posibilidad de que se cite a declarar a algún personero del actual Gobierno para aportar a la investigación, el abogado aseguró que tal situación “a mi juicio, sería bastante exótico”.