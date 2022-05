Hermano de la madre fallecida en Maipú pide que “se haga justicia” con el conductor que la atropelló

Marcelo Acuña, hermano de la madre que falleció esta mañana en la comuna de Maipú al ser atropellada por el conductor de una camioneta que no respetó un paso de cebra cercano al colegio Boston College, pidió que “se haga justicia” con el crimen de su hermana.

“Sí, todos los días venía a dejar mi sobrino aquí al colegio y bueno, se encontró con la irresponsabilidad de este tipo, porque la arrolló, la mató a ella, dejó grave a mi sobrino y otra niña más que también la arrolló”, explicó en Meganoticias el hermano de Jacqueline Acuña (53 años), quien aseguró que este accidente es una tragedia para todo el clan familiar de la mujer.

“Algo terrible para toda la familia. De un momento a otro se destruye una familia por gente irresponsable”, relató.

El llamado del hermano de la víctima de Maipú

En palabras de Acuña, el accidente se debió a que el chofer de la camioneta “no respetó ni el lomo de toro que está ahí ni el paso de cebra y queda en control de detención, según nos informó la policía, esperando investigar como corresponde”.

“Nosotros esperamos también que se haga justicia porque hoy vemos día a día que muere y muere gente con respecto a lo son los atropellos y estos casos quedan en nada”, se lamentó.

Cabe recordar que el fatídico accidente se produjo esta mañana, cuando el conductor de una camioneta atropelló a una mujer que cruzaba un paso cebra junto a su hijo (de 12 años) y una joven de 16 años en las afueras del colegio Boston College, en la intersección de las calles La Sinfonía con Campo de Batalla.

La madre del menor falleció instantáneamente en el lugar, debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que su hijo y la otra menor lesionada por el choque, debieron ser trasladados al Hospital El Carmen, donde se confirmó que ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

“Mi sobrino se encuentra hospitalizado, con un diagnóstico reservado, y la niña también. Nosotros, por supuesto, que pedimos justicia. Porque este tipo, creo que ya tiene antecedentes respecto a lo que es el atropello de gente”, aclaró el hermano de la víctima.

Por otro lado, testigos del hecho reclamaron que “los problemas de tránsito en este sector vienen desde hace mucho tiempo. Allá en la esquina deberían haber arreglado eso en el verano, pero se pusieron a arreglar ahora y todavía no está listo. No se puede cruzar y hay que hacer el quite a los autos”.