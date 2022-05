Patricio Navia critica sin piedad a Gary Medel por polémica en concierto de Karol G

Patricio Navia no quedó indiferente a la polémica que anoche protagonizó el futbolista Gary Medel con funcionarios del Seremi de Salud durante el concierto de Karol G y, en sus redes sociales, aseguró esta mañana que el deportista pertenece a esa elite de millonarios que siempre espera un trato distinto al de los demás ciudadanos.

El cientista político, quien ya hace unas semanas había polemizado con Medel por el tema del pago de impuestos en España, luego que el futbolista asegurara que la salud y educación en nuestro país no eran iguales para todos los chilenos, y que por eso prefería radicarse junto a su esposa e hijos en la nación europea, volvió a arremeter en su contra al conocer de la funa que el deportista intentó hacer en contra de los fiscalizadores públicos por no dejarle entrar al concierto al no tener homologadas sus vacunas por covid-19.

El ataque de Navia a Gary Medel

Lo hizo con una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde aseguró que el seleccionado nacional es otro más de esa elite chilena que, por ser millonarios, espera más privilegios que los demás ciudadanos del país.

“Otro caso de un miembro de esa elite chilena que cree que, sólo porque son millonarios, a ellos no le aplican las mismas reglas que al resto”, se quejó el académico, quien complementó sus duros cuestionamientos al jugador en la plataforma social recogiendo el título de una nota de prensa del portal emol.com: “Increpó a funcionarios sanitarios: Polémica envuelve a Gary Medel en medio de su estadía en Chile”.

“Quería pasar sin tener pase de movilidad. Aquellos que se vacunan fuera del país deben subir los documentos a una página web para que el sistema te genere un pase de movilidad. Algunos millonarios se quieren saltar las reglas”, insistió.

Su crítica provocó la inmediata reacción de diversos usuarios de la red social, quienes en su mayoría le pidieron a Navia “ampliar su sesgo” para cuestionar no sólo la actitud del deportista sino que la de otros protagonistas de polémicas por mal trato a ciudadanos comunes y corrientes.

“Debería ampliar su sesgo (...) no lo vi diciendo nada de los ‘salgan de mi playa’ (...) sesgado y picado”, “quedaste picado después del paseo que te dieron (...)” o “Navia llevaba un mes esperando este momento. jajajá”, de quienes se mostraron contrarios al analista político.

Sus dichos, en todo caso, también recibieron apoyo de otros usuarios de Twitter, quienes aludieron a la situación económica de Medel para cuestionar su actitud ante los funcionarios sanitarios.

“Que se puede esperar de un picante que se cree superior por que ahora tiene lucas”, “y además, la humilló y faltó el respeto. Es que al final, las personas que no tienen argumentos creen que con groserías y humillaciones ganan una discusión. Es un flaite aquí y en la quebrá(sic) del ají” o “Marcelo Bielsa les llamó ‘Millonarios prematuros’. Que mejor adjetivo (...)”, que abrieron un amplio debate respecto de si fue exagerada o no la reacción del futbolista al no poder ingresar al concierto de Karol G.

