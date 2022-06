Cuenta Pública: diputada Cordero critica a Presidente Boric al hablar de “verdad, justicia y reparación” por estallido social

La diputada María Luisa Cordero criticó duramente este miércoles al Presidente Gabriel Boric por señalar en su primer discurso de Cuenta Pública que su Gobierno presentará una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del Estallido Social.

Parte del discurso realizado esta jornada por el mandatario nacional estuvo centrado en el recuerdo de algunos de los fallecidos “en el marco del Estallido Social”, entre ellos, “Manuel Rebolledo, Álex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito”.

Sus dichos encontraron la pronta respuesta de la doctora Cordero, quien en su cuenta de Twitter cuestionó y criticó duramente la promesa hecha por Boric de ofrecerle a los manifestantes “verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición” de los enfrentamientos entre civiles y fuerzas de orden y seguridad.

Las críticas de Cordero a discurso de Gabriel Boric

“¿Verdad, justicia y reparación? ¿A los psicópatas del estallido social? ¿En qué mundo estamos? Presidente @gabrielboric”, se preguntó la parlamentaria en su cuenta de Twitter, quien enfatizó en su publicación que los más necesitados de apoyo del Estado son las personas que sufrieron destrozos en sus viviendas y negocios.

“Los que necesitan reparación son los ciudadanos afectados por la delincuencia y víctimas del terrorismo”, agregó.

Las críticas de Cordero no sólo llegaron durante el discurso del Presidente, sino que antes de la primera Cuenta Pública del mandatario más joven en la historia de Chile, cuando en una serie de tuiteos cuestionó las capacidades del mandatario.

“Chile necesita un Presidente de la República, no un dirigente universitario. Una amplia mayoría lo eligió en las urnas Presidente @gabrielboric y es a Chile a quien usted tiene que servir, no al partido comunista y a sus secuaces. Con Chile no se improvisa”, reclamó, al paso que le pidió al jefe del Estado un mayor compromiso con las víctimas de la delincuencia y actos terroristas.

“Espero que el Presidente @gabrielboric se comprometa con el Chile de verdad, con el Chile que sufre terrorismo, con el Chile sin paz en las calles, con el Chile que cada viernes se encierra para no sufrir destrozos fuera de sus casas. Es momento de ponerse los pantalones”, cerró.