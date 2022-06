El descargo de José Antonio Neme: “Ojalá hoy, con el Presidente Boric, escuchemos algo de liderazgo por la cresta”

José Antonio Neme realizó un descargo este miércoles en Mucho Gusto, luego del violento intento de encerrona que afectó a un equipo de prensa de TVN.

Tras la información que se entregó sobre lo ocurrido en el matinal de Mega, el periodista envió saludos a “los amigos de TVN, no solamente al equipo que recibió el ataque, sino que también a todo el Departamento de Prensa”.

“Quiero decir algo, en la recomendación efectivamente siempre es a no poner ningún tipo de resistencia”, señaló Neme, agregando que “si quiero decir que hay mucha rabia en la gente hoy día, y puedo llegar a entender una persona que quiere luchar por lo suyo”.

Tras esto, indicó que “yo, en este caso no lo justifico, fue temerario, pero logro el chófer de 24 Horas siguiendo a este grupo de individuos, que además descarados de porquería, no estando contentos con haber intentado quitar el auto al equipo de televisión, atacan a una familia cuadras más abajo. O sea, andan en un tour delictual estos miserables como si estuvieran en Fantasilandia”.

Las palabras a Boric

El periodista indicó además que “yo espero que el Presidente Gabriel Boric tenga hoy día palabras para la ciudadanía en materia de seguridad en esta cuenta pública. Porque a la ciudadanía la están provocando”.

Luego de un despacho con los profesionales afectados, Neme continuó con sus palabras. “¿Es esto normal? Yo me pregunto si es esto normal. Ayer una mujer que sale de una farmacia a comprar porque iba camino a su casa, le llegó una bala. O sea, esto es todos los días, entonces dicen que ‘ah, que los medios no tenemos’, ¡No, no tenemos nada más que dar! Porque la vida humana es lo primero, entonces a toda esa gente que anda diciendo que cómo los medios muestran esto, que no nos queremos levantar con tanto, que esto está manipulado. No, esto no está manipulado”, expresó.

“Ojalá hoy día, con el Presidente Boric, escuchemos algo de liderazgo por la cresta, un poquito de liderazgo”, remarcó.

Tras esto, indicó que “que los matinales muestran todo malo’. ¿Qué quieren? ¿Qué bajemos un columpio y nos pongamos a bailar? Cuando todos los días están matando personas con balas, pistoleros acá, pistoleros allá, si eso es lo que estamos viviendo en el país”.

“Ningún país, ni la Constitución más linda del mundo -y se lo mando a decir a todos los constituyentes- va a hacer que Chile sea un país pleno y tranquilo, si no hay orden público”, manifestó.

Por último, Neme afirmó que “yo no he tomado la decisión respecto del plebiscito todavía, porque no he leído el texto final, pero lo que quiero decir es que por hay que poner los puntos sobre las I y las prioridades, y hoy día la gente quiere vivir tranquila”.