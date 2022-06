¡También en bicicleta!: Detienen a “bicichorro” dominicano tras robar en la Alameda

Personal de Carabineros logró detener en la noche del miércoles a un delincuente que, bajo la nueva modalidad de “bicichorro” (robos arriba de una bicicleta), cometió una serie de hurtos en el centro de Santiago.

Las cámaras de seguridad mostraron al sujeto, proveniente República Dominicana asechando a su víctima que se encontraba con el celular en sus manos, en un paradero de micros, en el sector de la Alameda con Av. Portugal. El delincuente pasa en la bicicleta y se devuelve, al ver que era una presa fácil.

“Estaba mirando mi teléfono, veo al extranjero en bicicleta, no le di importancia, fue sorpresivo, no esperé que me tomara por sorpresa”, señaló el afectado a Canal 13.

A raíz de este hecho, ocurrido pasadas las 23:00 horas, dos carabineros de civil que fueron testigos del ilícito, inician una persecución contra el sujeto, que fue capturado en la intersección de calle Quito con Diagonal Paraguay y se le incautó dos teléfonos celulares, de los cuales uno mantenía un chip y pertenecía a la víctima anteriormente mencionada.

El video fue grabado por los vecinos, quienes ya habían denunciado de estos hechos que eran habituales en el sector, lo que derivó en una investigación de Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Zona Metropolitana, quienes realizaron vigilancias especiales con la finalidad de detener al individuo que cometía los robos. Situación que ocurrió finalmente.

Con esos antecedentes, a las 23:30 horas aproximadamente, los efectivos policiales lograron su captura.

Todos los antecedentes de este hecho fueron entregados oportunamente a la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, respecto al detenido de 26 años, que se encuentra en situación irregular en nuestro país.