Alcalde de Huechuraba confiesa: “He tenido que andar con el chaleco antibalas en el auto”

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, se sinceró respecto a la compleja situación de seguridad que está viviendo la Región Metropolitana, que incluso ha recibido amenazas de muerte.

En conversación con Radio ADN, el también presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), aseguró que “nosotros sabemos cuando asumimos que vamos a tener amenazas de muerte, yo las he tenido y he tenido que andar con el chaleco antibalas en el auto”.

Con respecto a la propuesta del exministro del Interior, Rodrigo Delgado, de imponer un estado de excepción en la Región Metropolitana, Cuadrado precisó que “la delincuencia y la violencia no se pueden hablar en base al yo creo, yo pienso, me dijeron, las decisiones se toman en base a una reflexión profunda de los datos existentes. Es mezclar peras con manzanas, la situación en La Araucanía es un tema mucho más complejo que el de Santiago”.

Fue consultado también por la propuesta del diputado Gaspar Rivas, se reinstalar la pena de muerte. “Soy súper claro, que no hable estupideces, porque para ganarse un titular es fácil (..) él sabe, porque es una persona que entiende que la cabeza no está solo para peinarse el pelo, esa no es la solución para el problema que tenemos”.

