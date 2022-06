“Traicionaste tus valores”: Patricia Maldonado acusó de “vendida” a actriz pagada por campaña del Rechazo

Patricia Maldonado usó este miércoles su plataforma de streaming de Youtube “Las Indomables” para criticar con dureza a la actriz Noelia Narváez, quien reconoció haber sido remunerada para ser parte de un video viral de redes sociales por el Rechazo a la nueva Constitución.

La opinóloga, reconocida por sus críticas a la nueva Carta Magna y a los convencionales que han liderado su redacción, en esta oportunidad no tuvo ningún problema en cuestionar a la actriz que ayudó a promover la opción de votar en contra de la Constitución el próximo 4 de septiembre.

Tú traicionaste tus valores por unas pocas monedas, así te hubieran pagado lo que te hubieran pagado. Ir a decir, yo voto rechazo cuando no estás de acuerdo con eso, eres una vendida. — Patricia Maldonado

Las críticas de Patricia Maldonado a actriz pagada por el Rechazo

“Te voy a decir una cosa chiquilla, los principios no se venden, cuando un ser humano vende sus principios, después no tiene nada más que vender”, le espetó Maldonado a la joven actriz, en un diálogo que abrió junto a su compañera del streaming, la también actriz Catalina Pulido.

“Quedó absolutamente en pelota (...) te vendiste al sistema. Eres una vendida y cuando una persona se vende no vale nada”, insistió la opinóloga, quien calificó como una traición la participación de Narváez en una campaña de la cual no es adepta, pese a que en palabras de Maldonado, varios adherentes al Rechazo la habían visto en las marchas en contra de la nueva Constitución.

LEE MÁS: Arturo Guerrero se viralizó al revelar que vota Rechazo: “Se han reído de nosotros”

LEE MÁS: ¿Y si gana el Rechazo? La encrucijada de la centroizquierda ante una “tercera vía”

“Yo respeto a un individuo que me dice ‘yo soy comunista y me voy a morir comunista’. Así como yo digo ‘voy a ser pinochetista hasta el día que me muera’, yo no soy de derecha”, enfatizó Maldonado, a esas alturas ya enfurecida con la decisión de la actriz de participar del video viral por un sueldo.

“Tú traicionaste tus valores por unas pocas monedas, así te hubieran pagado lo que te hubieran pagado. Ir a decir, yo voto rechazo cuando no estás de acuerdo con eso, eres una vendida”, insistió la opinóloga, quien además aseguró que la decisión tomada por Narváez terminará jugándole en contra al desarrollo de su carrera actoral.

LEE MÁS: Dueño de la ex Fuente Alemana votará Rechazo en el plebiscito

“Si tú estás pensando que te van a contratar como actriz, estás equivocada. Debiste ganarte la vida digna y decentemente, no haberte bajado los calzones tan rápido, porque te los bajaste (...) los de izquierda no van a querer trabajar contigo y los de derecha menos. Das pena, una cabra tan joven que se venda al sistema, das pena”, afirmó la cantante, quien para finalizar su lapidario comentario acusó de “soberanos estúpidos” a los dueños de la productora que realizó el viral, Andino Films, de los hermanos Cristóbal y Sebastián Zegers.

“Tengo que reconocer con mucho dolor que las productoras de izquierda son excelentes, siempre han sido buenas, hay creatividad y hay talento (...) y no me importa lo que piense la productora porque no le debo nada ni los conozco. ¡Son unos soberanos estúpidos! Porque de publicidad ustedes no tienen ni idea”, cerró.