¡Ya bueno ya!: Finalmente, mesa de la Convención invitará a expresidentes a ceremonia de entrega

¡Una semana duró la controversia! que tenía a la mesa directiva de la Convención Constitucional discutiendo si invitaban o no a los expresidentes de la República de Chile. Pero durante la tarde de este jueves, salió humo blanco para que los exmandatarios pudieran asistir al Salón de Honor de la sede en Santiago del Congreso Nacional, lugar donde este 4 de julio se celebrará la esperada ceremonia de entrega.

Si bien en un primer momento se informó que Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no serían convidados a la ceremonia por temas de “aforo”, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, aseguró que la definición aún no estaba tomada. ”En la mesa nunca se ha discutido si se va a invitar o no a los expresidentes, se discutieron criterios para la invitación, y esos criterios deben ser órganos, instituciones que han colaborado siempre con el proceso constituyente, pensando que estas instituciones representan la continuidad de los poderes del Estado”, indicó la timonel del órgano constituyente.

¿Quién votó a favor y en contra?

De esta manera, la mesa directiva se reunió este jueves para tomar una decisión, y por 6 votos contra 3 decidió invitar a los exmandatarios. A favor votaron el vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales) y los vicepresidentes adjuntos Tomás Laibe (Colectivo Socialista), Yarela Gómez (Frente Amplio), Bárbara Sepúlveda (Partido Comunista), Luis Jiménez (Pueblo Aymara) y Hernán Larraín Matte (Evópoli).

Aunque hasta el momento no se ha entregado un detalle de la votación, quienes estuvieron en contra fueron la presidenta María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) y los vicepresidentes Natividad Llanquileo(Pueblo Mapuche) y Francisco Caamaño(Pueblo Constituyente).

Cabe señalar que el expresidente Lagos envió una carta a la instancia informando que no participará en la ceremonia “para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”.