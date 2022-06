Papá de la menor Tamara Moya sobre la condena a los asesinos de su hija: ”Finalmente te cumplimos hijita, a pesar de este dolor tan grande”

Este viernes, los autores del homicidio de la menor Tamara Moya recibieron condenas, las cuales fueron dictadas por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, instancia que sentenció a presidio perpetuo calificado y a 10 años de presidio en régimen cerrado a los autores.

A raíz de esta situación, el padre de la menor, Raúl Moya dio sus impresiones: “¿De qué sirvió ser tan malos cabros? Pensaban que podían andar por la vida dando balazos y que jamás tendrían que pagar la cuenta?”.

Cabe recordar que la niña de 5 años fue herida de bala en una encerrona en Huechuraba, ocurrida en febrero de 2021.

Alan Gallardo (18) y a P.A.V.J. (17) fueron declarados culpables por el tribunal mencionado el pasado 8 de junio.

”Finalmente te cumplimos hijita. A pesar de este dolor tan grande que llevamos en el alma nos mantuvimos de pie y conseguimos justicia en tu nombre” expresó Raul Moya a un día de conocer la sentencia.

“No podemos estar contentos por la condena recibida por esta basura ya que no está ni cerca de ser proporcional al daño causado, pero si estamos tranquilos porque esto es el máximo que permite la ley. Ya sabíamos que la fiscalía y la PDI estuvieron a la altura del caso. Hoy (viernes) también estuvo a la altura el tribunal, el cual incluso consideró en su fallo lo innecesario que fue el crimen y la corta edad de nuestra hija lo que le impedía cualquier clase de reacción”, escribió Moya a través de su publicación en Instagram.

Otro implicado en la muerte de Tamara, Luis Rojas de 16 años, murió en una frustrada encerrona a un Carabinero.

“Quizás sea ingenuo de mi parte, pero creo que habrá algún cabro por ahí de esos que hacen encerronas y andan disparando por deporte que piense en el final de Luchito desangrado en una cuneta y abandonado por lo que decían ser sus amigos. Que piense en el Papi Chulo que no saldrá de la cárcel antes de los 60 años. Incluso que piense en el Mono Pipe que aunque saldrá mucho antes igual pasará los mejores años de su vida encerrado. Que se acuerde de estos 3 y piense que esto no es vida para nadie y que no quiere terminar así”, concluyó.