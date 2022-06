Presidente Boric oficializó cierre de fundición Ventanas de Codelco: “No queremos más zonas de sacrificio”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó el cierre progresivo de la División Ventanas de Codelco a raíz de los constantes episodios de intoxicación que se registran en la bahía de Quintero-Puchuncaví , en la Región de Valparaíso.

Acompañado de las ministras de Minería y Medio Ambiente, Marcela Hernando y Maisa Rojas, y del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, el Mandatario informó la decisión, que ha derivado en manifestaciones de trabajadores en las inmediaciones de las fundiciones.

“Queridos compatriotas, quiero contarles que hace algunas horas, y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados, en una discusión pública que como ustedes saben lleva años, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventanas” , informó el jefe de Estado desde La Moneda.

Boric aseveró que “esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable, con la población y las y los trabajadores. Esta decisión que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad esperamos contar, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que han habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”.

“Desde que asumimos el Gobierno, hemos puesto a las personas, a sus anhelos, y sus problemas, en el centro de nuestras preocupaciones. Cada una de las acciones que estamos llevando a cabo, las realizamos mirando el bienestar de toda la ciudadanía, y especialmente de las mujeres, hombres, niños y niñas que viven de modo más directo las consecuencias de un modelo económico y social que ha sido excluyente, desigual, y que se expresa de diversas formas. Una de las cuales es la persistencia de las zonas de sacrificio”, añadió.

El gobernante remarcó que “lo hemos dicho muy claro, no queremos más zonas de sacrificio. Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido, y que como chileno, me avergüenza”.

El Presidente explicó que “este es un problema que viene desde la creación del polo industrial en la zona desde la década de los 50, cuando los estándares ambientales y la contaminación no eran parte de las preocupaciones del desarrollo. Pero hoy día, eso ya no es así. Y ante esta realidad, no seguiremos con los brazos cruzados”.