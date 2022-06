El dramático relato del padre de una de las personas heridas en tiroteo de Espacio Riesco: “Tiene una bala alojada en el páncreas”

Un estremecedor testimonio entregó este miércoles en el matinal “Contigo en la mañana” el padre de una de las personas heridas en la balacera que se registró en el Centro de Eventos de Espacio Riesco, quien recibió un impacto de bala en su brazo, que terminó alojándose en su páncreas.

Luis, el padre de la mujer herida de consideración en el evento, expuso en el programa de CHV los alcances de la gravedad de las lesiones sufridas por su hija y otro amigo de ella, quienes resultaron baleados por desconocidos casi al finalizar la fiesta organizada por la productora Nikkita, uno de los focos de críticas por parte del padre de la joven.

Ante la primera consulta de Julio César Rodríguez, respecto del estado de salud de la mujer, fue que el padre de ella afirmó que se “encuentra estable, dentro de su gravedad”.

El relato a CHV del padre de la joven baleada en Espacio Riesco

“Porque ella recibió una bala en el brazo y se incrustó en su tórax, en su pecho, y la tiene alojada en el páncreas, dentro del páncreas, entonces no es un (...) disculpen, yo no estoy muy bien. Nosotros, como familia, no hemos podido hablar”, reveló Luis, entre sollozos, quien tras ello se defendió de las críticas que antes de su intervención había realizado el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, respecto de la falta de denuncias de los afectados en la balacera.

“Está estable, dentro de su gravedad, está estabilizada, está consciente. Nosotros estuvimos ayer estuvimos todo el día con ella. Otra hija estuvo con ella toda la mañana y nosotros viajamos desde Los Ángeles, el sur, de madrugada, para poder estar con ella. Estuvimos toda la tarde con ella, entonces la molestia que tenemos nosotros es que del municipio, el señor Carlos Cuadrado, habla muchas cosas, de que nosotros no hemos hecho denuncia. Nosotros no queremos aparecer en nada, la denuncia ya está puesta, está en curso, tiene un rol de causa, entonces, eso ya está hecho. ¿Qué más podemos hacer?”, afirmó el padre de la joven, quien no descartó iniciar acciones judiciales en contra de la productora por lo que, a su juicio, fue una falta grave de los organizadores del evento.

“Nosotros no queremos aparecer en televisión, no queremos andar en parafernalia, en nada, solamente queremos que esto se aclare bien y después nosotros haremos las querellas correspondientes contra la productora Nikkita que también no se ha hecho presente, no ha estado preocupada de nadie. Ahí en la clínica Indisa hay dos personas, el amigo de mi hija también, que fue baleado y fue operado ayer de urgencia, que tiene una fractura de fémur tremenda, entonces nadie se acercado de la productora para ver aunque sea cómo están sus invitados, porque ellos fueron invitados a una casa diciendo que tenían seguridad, pero yo hablé con mi hija personalmente, hablé con otros dos amigos, y no tenían las paletas de detectores de metales”, explicó.

“A dos amigos de mi hija no los registraron, sus autos, sus carpetas, nada. A mi hija sí, ella me dice que la revisaron corporalmente, su cartera y el auto, pero no tenían las paletas de detectores de metales”, insistió el padre de una de las víctimas de la balacera.

“Esta empresa no le dio seguridad a mi hija. Ella me decía ayer ‘papá, no entiendo cómo una persona puede balear’. Yo no entiendo cómo puede haber personas, no sé, con esa mentalidad, cómo pueden hacer tanto daño. Mi hija se fue a divertir, me fue a ver para el Día del Padre al sur, y el lunes viajó con unos amigos a Santiago para divertirse sanamente con unos amigos y a pasarlo bien y esta empresa no le ofrece la seguridad que ellos dicen. Nosotros estamos sufriendo con este accidente y nadie se ha acercado a nosotros”, enfatizó.