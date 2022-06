“Vivimos de nuestros salarios”: Alejandra Matus rompe el silencio por crisis de La Red

Alejandra Matus, integrante del programa Pauta Libre, alzó la voz por primera vez desde que los trabajadores de La Red comenzaron una Huelga por el no pago de remuneraciones y cotizaciones por parte de la empresa. Desde el 6 de junio que no han llegado a acuerdo y no han vuelto a sus labores habituales.

Ningún rostro del canal ha querido referirse en detalle a lo que ocurre realmente y cuales serán los pasos a seguir, pero hoy la conocida periodista publicó en su Twitter una reflexión que define su posición frente al tema: “Trabajadores de La Red estamos unidos en paro por regularización de nuestros sueldos, aquellos con contrato y sindicalizados y quienes estamos a honorarios”, aseguró.

De esta manera, confirma que la crisis también afecta a los rostros de La Red, porque incluso estaban siendo muy criticados por no emitir comentarios sobre la situación que podría terminar en un mes sin emisión de sus programas más conocidos: “Somos trabajadores de las comunicaciones y vivimos de nuestro salario. No conozco a nadie en el canal que sea rentista”, aseveró.

Incertidumbre y crisis

Hace unos días, el diario La Segunda reveló que La Red presenta un endeudamiento histórico que según fuentes al interior del canal estarían tratando de saldar. Lo cierto es que los problemas que atraviesa el medio nacional salieron a la luz a principios de junio cuando algunos programas fueron suspendidos por falta de personal, justo cuando se produjo la renuncia de Víctor Gutiérrez a la dirección ejecutiva.

A parte de Alejandra Matus, solo Eduardo Fuentes, quién conduce Mentiras Verdaderas, comentó brevemente el difícil momento un día después del inicio de la huelga. “Esta situación nos afecta a todos. En lo personal apoyo a mis compañeros y por supuesto, abogo por la pronta solución de este problema. Gracias”, explicó también en su Twitter.