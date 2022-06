Contratistas de Ventanas calificaron fin del paro como un “balde de agua fría”

Después de una reunión con Codelco, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) informó este jueves el término de la paralización nacional iniciada contra el cierre progresivo de la fundición Ventanas, anunciado por el Gobierno a raíz los episodios de contaminación en la bahía de Quintero-Puchuncaví.

Mediante un comunicado, la FTC informó haber llegado a un consenso con el directorio de la estatal cuprífera, acordando la instalación de una mesa de trabajo y el compromiso de que se potenciará la refinería de la División Ventanas.

Sin embargo, no todos los sindicatos acordaron el término del paro. David Torreblanca, presidente del Sindicato de Contratistas de la planta, aseguró que “además de sorprendidos, estamos molestos, porque se llegó a una determinación, a un acuerdo, sin hacer ninguna previa consulta de que opinábamos como trabajadores contratistas”.

“Nosotros dimos una voz de apoyo, de aliento, formamos parte de estas negociaciones y conversaciones previas con el señor Pantoja, donde pusimos a disposición a todos nuestros trabajadores contratistas. Ayer, fueron detenidos junto con los representantes de la coordinadora en El Teniente, nuestros dirigentes sindicales”, añadió en CNN Chile.

En esa línea, acusó que se tomaron determinaciones “sin ninguna referencia hacia las personas que hemos dado la confianza en que este movimiento se iba a llevar hasta las últimas consecuencias”.

“Para el área que yo represento, que son los trabajadores contratistas, (el término del paro) no me da ninguna garantía. Porque hasta el momento, no se ha dicho quienes van a formar parte de esas conversaciones. Creemos que tienen que formar parte de esa mesa todas las entidades que son competentes en el tema, incluyendo al Ministerio del Trabajo, que ha estado ausente”, sentenció.

Otro dirigente del mismo sindicato, Gerald Sotomayor, indicó que “como contratistas queremos pedir mesa de diálogo para poder conversar todos los temas nuestros que son importantes”, aseverando que “nos cayó un balde de agua fría, pero tenemos que acatar lo de la FTC”.