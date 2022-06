Los riesgos de la ambiciosa Reforma Tributaria, una política clave del Gobierno

Es uno de los ejes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, recordado en la Cuenta Pública del miércoles 1 de junio en el Congreso.

Se trata de la Reforma Tributaria, que el Primer Mandatario dijo a comienzos de mes en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso “buscará generar mayores recursos para cumplir con nuestros compromisos con el país, así como estructurar un sistema tributario más justo y transparente”.

La promesa es que la Reforma Tributaria será presentada este viernes 1 de julio al Congreso, al que irán ingresando diversos proyectos para su discusión en ambas Cámaras.

El viernes 17 de junio, el Presidente recibió los resultados de los denominados “Diálogos Sociales por la Reforma Tributaria”, un proceso inédito de participación ciudadana para acordar las bases y principios del nuevo pacto fiscal.

Fueron 17 encuentros ciudadanos y 75 audiencias públicas efectuados del martes 19 de abril al sábado 4 de junio en todo el país. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio cuenta ese día de cómo será trabajada la iniciativa.

“Al Congreso llegará más de un solo proyecto. Uno incluirá impuestos a la renta, evasión y elusión. Vamos a tener un proyecto de royalty minero, y un poco más adelante habrá proyectos sobre impuestos correctivos, incluyendo impuestos verdes, y también un proyecto de ley de rentas regionales, un tema pendiente”.

La meta de la Reforma Tributaria es recaudar 4% del PIB, es decir, 12 mil millones de dólares anuales.

COMPARACIÓN CON LA OCDE

El economista y director de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, Diego del Barrio, resaltó los “Diálogos Ciudadanos” como parte del proceso.

“Eso la diferencia de otras reformas y hace que tenga más control social. Pero aunque en comparación con la OCDE somos de los países que menos recaudan por impuestos, 1/5 nosotros y 1/3 el promedio, creo que va a costar mucho llegar a la meta, considerando el actual momento económico y sus proyecciones”.

“Sin embargo, ya hay camino avanzado con las modificaciones hechas para cubrir la PGU (Pensión Garantizada Universal). Se tiende a buscar una mejor redistribución de la renta, aunque no se toca al 19% de IVA, que afecta a los salarios más bajos”.

CAMBIOS PROFUNDOS

El profesor de la carrera de Contador Auditor de la UNAB sede Viña del Mar, Gonzalo Ponce, recordó que “en estos últimos diez años se han realizado cinco grandes reformas que no han cumplido con los objetivos propuestos, o bien surgieron nuevas necesidades de inversión para las que se necesitan más recursos”.

“Ahora se espera aprobar en lo posible en septiembre una nueva reforma que contempla grandes áreas de modificación, y que según el programa de Gobierno serían cambios profundos en lo relativo a la evasión y la elusión, algunas exenciones, el impuesto a la renta, el royalty minero y los impuestos verdes. Espero que ello no signifique una fuga de capitales o una disminución de la inversión”.

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS

El académico de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica y director alterno de Clapes, Leonardo Hernández, cree “que es poco factible recaudar el 4% del PIB, pues se trata de aumentar la recaudación en cerca de un 20% desde su nivel actual. Los efectos adversos sobre la economía pueden ser no menores, con menos inversión, y por ende menos crecimiento y menos creación de empleo en el mediano plazo”.

“Los resultados dependerán de cómo sea implementada la Reforma, en qué plazo y a través de qué impuestos. Desde la actual coyuntura de la economía chilena, con alta inflación, incertidumbre y desaceleración, más las condiciones externas, aumentar impuestos puede tener un efecto adverso importante”.

RECAUDAR MAS Y MEJOR

El director de AK Contadores, Patricio Gana, indicó que “lo ideal es que se llegue a consenso, para no someter a modificaciones constantes a la normativa y al marco tributario. Es importante que el proyecto no genere daños en la productividad y no entregue una sensación de injusticia en la recaudación”.