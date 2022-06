Dos detenidos por ataque a enfermera en Las Condes: su excolega y pareja

El olfato de la familia de Pola Álvarez, enfermera de la Clínica Cordillera que fue apuñalada cuando salía de su trabajo el pasado domingo 26 de junio, era correcto. Detrás del ataque estaba una excolega, quien la amenazó.

La PDI detuvo a dos personas por el ataque a la profesional, la excompañera de Pola y su pareja, esta última habría sido quien propinó las puñaladas.

AHORA: Detectives de la Brigada de Homicidios Met. detuvieron a dos personas por su presunta responsabilidad en el Homicidio Calificado en Grado de Frustrado, ocurrido el 26 de junio en #LasCondes en contra de una enfermera. Investigación en conjunto con @fiscaliaoriente pic.twitter.com/q0peBITRGf — PDI Chile (@PDI_CHILE) June 29, 2022

Álvarez sigue hospitalizada y se mantiene “estable dentro de su condición”, tras recibir once apuñaladas.

El recinto médico añadió que la enfermera -por ahora- “no ha presentado complicaciones, encontrándose internada con monitorización continua en la Unidad de Pacientes Críticos”.

👉 “Es una persona muy rara”: Así describieron a funcionaria acusada de amenazar a enfermera apuñalada

Compañeras de Pola se refirieron a la exfuncionaria sospechosa: “a ella le gustaba mucho humillar a las alumnas. No solamente a mí, sino que a todas las alumnas que tenía a cargo. Ella era muy denigrante con nosotros siendo alumnos. No era como que yo me sintiera en confianza. Cuando yo era interna, fue agresiva conmigo. Y perdón que lo normalice, pero en el área de la salud el ambiente es malo”.