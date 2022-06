Enfermeros en prisión preventiva por el delito de homicidio frustrado contra Pola Álvarez

En prisión preventiva, a pesar de la férrea defensa de los abogados, quedaron los dos detenidos, Patricia Henríquez Cortez y Enrique Hanson González, por el homicidio frustrado calificado contra la enfermera de la Clínica Cordillera, Pola Álvarez, quien fue apuñalada cuando salía de su trabajo el pasado domingo 26 de junio. Medida cautelar que fue decretada por ser un peligro para la víctima, puesto que vive cerca de la clínica y su domicilio es conocido. Además, ser considerados como un peligro para la sociedad, debido que denotan un desprecio por la vida de las personas.

Medida cautelar que fue decretada por un plazo de 90 días de investigación. Enrique Hanson ingresará a Santiago 1 y Patricia Henríquez al Centro Penitenciario Femenino.

Para ambos, se solicitó el ingreso con medidas de seguridad debido a lo mediático del caso y posible riesgo en la integridad física de los imputados.

El fiscal del Ministerio Público, Francisco Lanas, indicó que se trata de un “homicidio frustrado por el número de lesiones y el lugar de las mismas”, que pudiesen haberle causado la muerte, la cual no se produjo gracias a la oportuna asistencia médica que recibió Álvarez, quien ingresó de urgencias y en silla de ruedas a reanimación.

Además, indicó que el propio cirujano que la atendió señaló que hubiese fallecido, en caso de no haber sido atendida de inmediato, debido a la cantidad de puñaladas y porque una de las heridas estuvo muy cerca del corazón.

Dentro de las pruebas, el fiscal mostró imágenes de la motocicleta adulterada, donde se trasladó Enrique Hanson hasta la clínica y compartió un video que envió la imputada a su pareja, para que conociera a la víctima. Video que estaba en el celular del detenido, por lo tanto arriesgan penas desde los 10 años de cárcel en adelante.

“Me dedicaron la canción de ‘Te felicito, qué bien actúas’, y se le ven todas las tetas”, dijo la imputada a su pareja. Se trata de un tema de Shakira, muy de moda en estos días para ser usado como videos en diversas redes sociales.

El hombre, en tanto, le respondió “la weona de la Pola es esa, la rucia, qué lástima… Ya crea en Dios”.

La férrea defensa de los imputados

La defensa de Patricia Henríquez Cortez, César Bustamante, en tanto, alegó a la medida cautelar, ante la falta de pruebas en su contra y la “nula” participación en el delito. Además, respecto al uso de su moto en el delito, señaló que no necesariamente ella se la prestó, puesto que ya habían antecedentes que la ocupaba con anterioridad. Incluso, había una denuncia previa por robo.

El abogado de Enrique Hanson González, Iván Montenegro, también se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando falta de evidencias y pericias en la carpeta investigativa y desacreditando que la única prueba sea un pantallazo de celular. Señalando, también, que no hubo testigos del ataque ni imágenes del hecho.

Ambos, solicitaron las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, debido a que ninguno cuenta con antecedentes penales, tienen irreprochable conducta anterior y son profesionales. Argumentos que fueron desestimados por el tribunal.

La detención

Fue durante la mañana de este miércoles cuando la PDI detuvo a la pareja involucrada en el brutal ataque, siendo Enrique Hanson González el autor material que propinó las 11 puñaladas y Patricia Henríquez Cortez, excompañera de trabajo, la autora intelectual.

“Se logró la detención el día de ayer en la noche de dos personas, un hombre y una mujer que son pareja, como autores del delito de homicidio frustrado”, informó el fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Lanas.

Además, entregó detalles de cómo se llegó con la identidad de la pareja de enfermeros imputados. Según explicó, tuvo acceso a cámaras de seguridad, con las cuales se vio el recorrido de los atacantes hasta sus domicilios, donde fueron finalmente detenidos durante la madrugada, en las comunas de Puente Alto y Ñuñoa.

En el domicilio del sujeto, Enrique Hanson, fue encontrada la moto marca Suzuki, inscrita a nombre de la imputada, la cual fue cubierta con plásticos blancos para ocultar el color original negro.

Por otro lado, en los inmuebles fueron halladas también las vestimentas que ambos detenidos llevaban el día que intentaron terminar con su vida.

Según el persecutor, la motivación del ataque responde a rencillas anteriores entre Patricia Henríquez y Pola Álvarez, lo que ha sido estampado por la declaración de esta última como de otros compañeros de trabajo.

“El delito es homicidio calificado frustrado, el homicidio calificado tiene una pena que parte de 15 años y un día hasta presidio perpetuo simple. Como está frustrado, la pena podría estar en el tramo de 10 años y un día a 15 años”, explicó.

Además, “vamos a pedir una medida cautelar proporcional a la gravedad del hecho”, lo que sería prisión preventiva. Aclaro que ambos no poseen antecedentes penales.

A su vez, el prefecto Víctor Ruiz, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, destacó la colaboración de la Municipalidad de Las Condes, que con sus cámaras de seguridad se pudo identificar la motocicleta en la que se trasladaba el agresor, que se confirmó pertenece a la otra imputada.

“Tenemos registros importantes que tienen que ver con comunicaciones que nos avalarían a nosotros que él sabía la hora y el camino que ella iba a seguir hasta su domicilio, donde la aborda y le causa diversas lesiones”.

👉 “Es una persona muy rara”: Así describieron a funcionaria acusada de amenazar a enfermera apuñalada

Compañeras de Pola se refirieron a la exfuncionaria imputada: “a ella le gustaba mucho humillar a las alumnas. No solamente a mí, sino que a todas las alumnas que tenía a cargo. Ella era muy denigrante con nosotros siendo alumnos. No era como que yo me sintiera en confianza. Cuando yo era interna, fue agresiva conmigo. Y perdón que lo normalice, pero en el área de la salud el ambiente es malo”.

El fiscal precisó que la pena que arriesgan por el delito de homicidio frustrado va entre los 10 a 15 años de cárcel.

Estable dentro de su gravedad

El recinto médico, en tanto, señaló que la enfermera -por ahora- “no ha presentado complicaciones, encontrándose internada con monitorización continua en la Unidad de Pacientes Críticos y se mantiene “estable dentro de su condición”.