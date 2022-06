“Una mente enferma”: el brutal testimonio de excompañera de trabajo de enfermera acusada por ataque a Pola Álvarez

Un revelador testimonio entregó este miércoles en “Contigo en la mañana”, de CHV, una excompañera de trabajo de la enfermera acusada, junto a su marido, Enrique Hanson González, de ser los culpables de la brutal agresión en contra de Pola Álvarez, funcionaria de la Clínica Cordillera quien fue apuñalada en 11 ocasiones el pasado 26 de junio.

La profesional, denominada como Carla por los conductores del programa, entregó detalles de la personalidad de la mujer que, presumiblemente y según datos aportados por el matinal de CHV, habría concertado con su marido el ataque en contra de Álvarez por celos profesionales luego de haber sido despedida tras el ascenso laboral de la víctima en la clínica de la comuna de Las Condes.

“Era demasiado cizañera y conflictiva con sus compañeras de trabajo, por eso la jefa decidió sacarla del trabajo”, inició su relato la excompañera de la imputada, con quien trabajó en el Hospital de La Florida en 2016, y de quien aseguró no sorprenderse de verla involucrada en un crimen de estas características.

“Ella se hizo la enferma, nos contó que tenía un tumor cerebral y pidió ayuda para realizarse su tratamiento”, prosiguió la testigo, quien además recordó otro episodio de violencia de la acusada, cuando “funó” en redes sociales a un supuesto hombre que le chocó el auto y que la golpeó al tratar de hablarle para llegar a un acuerdo para la reparación de su vehículo.

Detalles de la personalidad de la imputada

“Nos decía que se hacía quimioterapia en el hospital Gustavo Fricke y a ella no se le notaba su enfermedad. A ella la veían súper otras colegas y nunca estuvo enferma. Encima, desapareció por un tiempo y luego apareció en el trabajo sin nada, sin ningún rastro de un eventual tratamiento. No tengo más antecedentes, porque después le perdí el rastro”, relató ante el evidente asombro en el estudio del matinal de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes no daban crédito a la personalidad de la imputada por el crimen en contra de Álvarez.

“En ese tiempo, cuando llegó a trabajar al hospital de la Florida, parecía una persona normal, pero después cambió”, afirmó Carla, quien aseguró que si bien “no nos consta que fue autoría de ella (la agresión), nos parece que sí es la culpable”.

Consultada por Julio César respecto de los motivos por los cuales la enfermera seguía trabajando en el sector público de la salud pese a haber sido despedida en 2016 de un centro hospitalario público, por los conflictos que protagonizó en el hospital de La Florida, la testigo apuntó a que pudo haberlo hecho presentando otros “referidos de sus anteriores trabajos”.

El perfil de una de las agresoras de Pola Álvarez

“Siempre ha sido en la salud que ha trabajado. Si ella se va de un servicio publico con un sumario no puede volver a trabajar, pero sino pone el número del hospital y opta por otro referente, perfectamente puede trabajar en otro recinto hospitalario”, dijo Carla, quien además expuso que la supuesta “funa” que hizo en contra del hombre que le chocó su automóvil era falsa.

“Hizo una pagina para ‘funar’ a un chico. Según ella tuvo un accidente en un auto, contó que el chico le pegó en la cara luego de hablar con él. Luego la funaron a ella porque el sujeto vivía en otro país”, contó la testigo, quien al finalizar entregó su lapidaria opinión respecto de la participación de la enfermera en la agresión contra Álvarez.

“Yo creo en un ciento por ciento que ella fue la autora del crimen y no sé cómo llevo a su compañero a hacer esto. Detrás de esto hay una mente enferma”, finalizó.