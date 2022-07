Chanfreau le contestó con todo y “dejó hablando alienígena” a Tere Marinovic

Durante el programa “Sin Filtros”, Tere Marinovic criticó que el exdirigente de la Cones Víctor Chanfreau, esté invitado al cierre de la Convención este próximo 4 de julio.

“Me parece increíble que se ponga en tela de juicio la invitación a los exPresidentes, no he sido partidaria de ninguno y he sido detractora hasta del Gobierno de Piñera que es el que podría estar más cercano a mí, y que tengamos, lo voy a decir con la elegancia que me caracteriza, a un pendejo de mierda que se calzó a no sé que cantidad de chilenos, jóvenes que querían dar la PSU en su minuto y lo tengamos de invitado”, indicó la convencional.

Chanfreau respondió con todo

El estudiante no esperó y contestó a través de su cuenta de Twitter: “Me avisaron que la Marinovic anda hablando de mí, vi la famosa declaración y solo escuché esto #IdiomaAlienigena”.

Es así que publicó el video en donde la convencional hablaba de él, pero lo intervino con el audio de Mafe Walker, la mujer que dice tener una habilidad especial para comunicarse con seres extraterrestres.