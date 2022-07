“Cuando maten un político, ahí sí van a reaccionar”: alcalde Carter pide al Gobierno cerrar fronteras a la “migración ilegal”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, emplazó esta mañana al Gobierno de Gabriel Boric a que sea más activo en el control de la migración ilegal al país.

Fue en el marco del procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Oriente, que logró incautar más de mil 200 kilos de marihuana -avaluados en unos $3.500 millones- ocultados precisamente en la comuna del edil, que Carter cuestionó la demora que el gabinete de Boric ha tenido para controlar el ingreso ilegal al país de ciudadanos extranjeros que, en palabras del alcalde, han incrementado el número de banda dedicadas al narcotráfico en Chile.

“Hago un llamado al Gobierno, al anterior que no escuchó y a este que se está demorando demasiado en escuchar, y al Parlamento para que termine la fiesta de la incoherencia. Tienen demasiados proyectos de ley durmiendo”, se quejó el jefe municipal.

Entrevistado por el matinal “Tu Día”, Carter profundizó sus críticas.

“Ayer se cometieron 10 homicidios, en un solo día, cosa que nunca había ocurrido en Chile. ¡10 homicidios! Hemos tenido un aumento del 25% de los homicidios en los últimos tres meses. Estamos con una situación compleja. Pero de nuevo, uno ama Chile, no solamente cuando saluda a la bandera sino cuando también trata al Gobierno, por el cual yo no voté, pero que es el Gobierno de Chile, tendiéndole la mano en un tema que necesitamos cuadrarnos todos”, prosiguió Carter, quien insistió en dejar de lado la política partidista en estos temas.

Los cuestionamientos a Gabriel Boric

“Yo no voy a hacer de esto, como se hizo en el Gobierno anterior, un tema político para golpear al Gobierno. Si el Presidente tiene la decisión de, de verdad llamar a una mesa de trabajo para tomar medidas concretas, yo soy el primero en estar dispuesto por ahí, pero tiene que hacerlo ahora”, insistió.

“Que no se le olvide el plan. Ahora han pasado 120 días. Lo mismo con estos planes que a mí me suenan mucho a diagnóstico, mesa de trabajo, que tienen mucho de mesa y poco de trabajo. Pero ya está. Ellos son el Gobierno, les vamos a colaborar igual. Pero lo que le pedimos al subsecretario (Manuel Monsalve), a la ministra (Izkia Siches), y el señor Presidente de la República (Boric), es que se den menos vueltas y vayan derecho al tema. Hoy día hay cosas concretas. Ellos saben, porque las policías se lo han informado, el Ministerio Público se lo ha informado, que tenemos un problema de narcotráfico con el comercio ilegal, lo saben. Saben que el poder de fuego de las bandas delincuenciales hoy día está disparado. No esperemos una súper comisión, que no se necesita ir a Harvard como lo hizo (Sebastián) Piñera, ni tampoco distinguir sin son los, las o les delincuentes, como lo hace este Gobierno. Vamos directo al sentido común. Tenemos que ponernos las pilas porque el día de mañana, cuando maten a un político, ahí si van a reaccionar los políticos, va a ser demasiado tarde”, reflexionó Carter, quien insistió en su postura de controlar el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros.

“Cuando el Estado logra recuperar un bien, se demora mucho en rematar. Y eso significa que el delincuente queda en el mismo barrio. Tenemos que sacar al delincuente definitivamente (...) los carteles de narcotráfico, particularmente venezolanos, hoy día nos están exponiendo a un nivel de violencia, que no solamente intimida y mata policías, sino que intimida y mata chilenos”, dijo.

“Soy partidario de la inmigración, creo que los países se enriquecen cuando llegan nuestros hermanos migrantes, lo puede decir Estados Unidos, que se ha beneficiado de los mejores migrantes de todo el mundo. Pero ha llegado la hora de cerrar las fronteras frente a la inmigración ilegal. No puede ser que nos estemos acostumbrando a prácticas que veíamos en películas, y que hoy día están en la capital de Chile”, cerró.