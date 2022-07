Paul Vásquez: “Hicieron un festín, me hizo recordar los peores momentos de la farándula”

Paul Vásquez rompió el silencio tras el altercado que protagonizó en el aeropuerto de Santiago, donde terminó detenido y acusado de estar en estado de ebriedad, golpear a dos personas e intimidar con matar a uno de ellos, a lo cual indicó que “jamás hubo una amenaza y es totalmente falso”.

El comediante dijo que esto “fue un desliz, como un mal chiste” y que no se volverá a repetir, porque “me pasaría de pollo”. Además, pidió que la prensa no haga un “festín” con los hechos y se preocupe de temas más trascendentes como la delincuencia.

“Fue un error, me bloqueé y no se volverá a repetir”, señaló el humorista en conferencia de prensa, comentando que se tomó dos tragos antes de abordar el avión, para superar su pánico a los vuelos. Situación que siempre realizaría en viajes largos, comentó a los medios.

El exDinamita Show dijo que todo partió cuando le pidieron que se cambiara de asiento, momento que lo bajan del avión y se “bloquea”. Ahí, se da cuenta que está lleno de efectivos de la PDI, quienes lo toman detenido, lo que genera su molestia y forcejeo, porque proceden a esposarlo.

“Fue innecesaria tanta policía para detener al flaco (...) me hizo recordar los peores momentos de la farándula”, señaló y pidió disculpas públicas a los pasajeros y a la tripulación, con quien aseguró ha viajado en varias oportunidades “sin ningún problema”.

Respecto a lo que salió en la prensa, el “Flaco” dijo que lo afectó que hablaran de supuestas amenazas que habría realizado a los funcionarios policiales y del aeropuerto.

“Me impactó, estuve muy mal ayer con esa situación que se me acusa, que iba a disparar. Los que me conocen saben que no soy un tipo violento, ni voy a portar un arma en un aeropuerto (...) Fue manchar todo lo que he hecho estos 20 años, desde que me alejé de las drogas”, reclamó.

“El papá está firme”

Para el humorista, esto “va a ser una lección aprendida” y sacará algo positivo.

Agregó que hablará con los médicos para evitar beber alcohol antes de subir a un avión y superar su miedo a volar, sin necesidad de pastillas.

“(Quiero saber) Qué hacer en estos casos, tanto años sin tomar nada. No quiero tomar una pastilla cada vez que vuele”, señaló.

Finalmente, le mandó un mensaje a sus amigos y familia señalando que “el papá está firme”.