Julio César Rodríguez tras evitar doble encerrona: “Miro por el espejo y me vienen siguiendo rajados, como que esa parte me dejó helado”

Julio César Rodríguez tuvo una noche del terror este miércoles, ya que fue víctima de una doble encerrona, primero en la comuna de Providencia y luego en Vitacura, ambas frustradas.

El animador fue interceptado en calle Huelen con Andrés Bello, por un Audi A3, logrando eludir el accionar de los delincuentes. Sin embargo, al huir del lugar fue nuevamente abordado por los delincuentes.

El conductor de “Contigo en la Mañana” relató a Radio Bío Bío, lo que sufrió: “en Huelen me hicieron la primera encerrona y se bajan los tipos con las pistolas y los alcanzo a esquivar por el lado del conductor de ellos, salgo rápido por el lado de conductor y doblo por Andrés Bello”.

“Voy hacia arriba y de repente miro por el espejo y veo que me vienen siguiendo rajados, como que esa parte me dejó helado, porque uno piensa que se salva de la encerrona y ya está”, puntualizó Rodríguez.

“Y me empezaron a seguir y seguir y me pasé todos los rojos y más allá de Pedro de Valdivia pensé que ya no me seguían y otra vez me encierran”, contó.