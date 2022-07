“Lo advertimos desde el principio”: Axel Kaiser insiste que proceso constituyente motivó aumento del dólar a $1.000

Axel Kaiser se sumó este jueves a los cuestionamientos que realizó el medio “The Economist” al texto final de la nueva Constitución chilena, el cual recomendó rechazar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, por ser un “magno error”, y aseguró que ese contenido de la Carta Magna es el principal causante del aumento del dólar a mil pesos.

El abogado fue uno de los personajes más comentados en Twitter una vez que se conoció del máximo histórico de la divisa estadounidense en el país, una predicción que Kaiser hizo el pasado 15 de noviembre de 2019, cuando se oficializó el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, a consecuencia de las revueltas originadas en el país por el estallido social del 18-O.

Los cuestionamientos de Axel Kaiser por el dólar a $1.000

En aquella oportunidad, el también escritor y columnista derechista afirmó que “si los inversionista entendieron bien lo que la clase política chilena decidió ayer (14 de noviembre), el dólar debería llegar a los 1.000 pesos hoy”.

El tuit de 2019 de Axel Kaiser. Fuente: Twitter.

Esos dichos, sumados a la recomendación que el semanario británico realizó este miércoles, en torno a que “los votantes deberían rechazar el nuevo proyecto de Constitución en Chile”, ya que la propuesta radicada en sus artículos es de carácter “radical y un desastre de irresponsabilidad fiscal”, fue la que motivó a Kaiser a publicar esta madrugada en sus redes sociales.

LEE MÁS: “Deberían rechazar”: The Economist califica texto constitucional de “excesivamente progresista” y “absurdamente largo”

LEE MÁS: La movida e histórica jornada en que el dólar llegó a la barrera sicológica de los mil pesos

“The Economist llama a votar rechazo y dice que nueva Constitución es un documento extremista y un desastre fiscal”, señaló el analista económico, quien se arrogó ser uno de los primeros en relacionar el nuevo texto con la debacle de la economía nacional.

“Fuimos pocos los que lo advertimos desde el principio (...) y si, proceso constituyente tiene que ver con el alza del dólar”, enfatizó.

Axel Kaiser y la publicación que encendió las redes sociales. Fuente: Twitter.

Sus dichos fueron ampliamente comentados en la red social, donde su publicación fue retuiteada en más de 500 oportunidades, junto con comentarios a favor de su opinión (“hermanos chilenos. ¡Hagan caso de la sugerencia de Axel, salven Chile del socialismo! ¡También lo dice The Economist que tiene sesgo a la izquierda!”), como de otros usuarios que refutaron a Kaiser (“¿y The Economist no dice que en EE.UU. la inflación está por las nubes también?”).