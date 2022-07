Guarello apunta contra las autopistas tras sufrir encerrona y reflexiona: “Hay un estado de impunidad muy grande”

Sin duda esta semana ha sido muy violenta en cuanto al robo de vehículos en modalidad portonazo y encerrona, y estos hechos han alcanzado más notoriedad ya que sus víctimas han sido rostros de la TV, primero Julio César Rodríguez y ahora el periodista Juan Cristóbal Guarello.

Tras salir de las instalaciones de Machasa, luego de comentar el partido por la Copa Sudamericana entre la UC y Sao Paulo, el profesional se dirigía a su domicilio, cuando en la Costanera Norte fue interceptado por un vehículo.

De acuerdo a las declaraciones que esta mañana entregó a los medios, “una SUV chantó violento delante mío, le pegué, se bajaron entre cinco a seis cabros chicos, no tan chicos la verdad, no sé, entre 15 a 30 años deben haber tenido y como había chocado no tuve capacidad de retroceder, me iba a bajar, pero no quería dejarles la billetera, me zafé, escapé, se quedaron con el auto y con el teléfono y esas cosas”.

“Fue en la bajada hacia la Costanera por Santa María”, explicó el periodista, quien reveló que llegó a su domicilio gracias a las personas que viajaban en el vehículo de atrás.

“Hay una impunidad muy grande”

Guarello precisó que “hay un estado de impunidad muy grande, hay diagnósticos equivocados con respecto a lo que está pasando, está sólo el punitivista y el facilón, de que todo es culpa de la violencia estructural del Estado y no se hacen cargo que hay una fractura social en Chile muy grave y hay un grupo que sólo sabe delinquir”.

Por otro lado, el periodista le lanzó una crítica a las concesionarias: “No hay cámaras en esa bajada, por lo que me dijeron de la PDI, a las autopistas urbanas van a tener que exigirle cámaras y que se active un protocolo en caso de asalto, encerrona, no se pueden lavar las manos y cobran caro por un servicio”.