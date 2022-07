Iniciación de cabo del Ejército argentino terminó en tragedia: cayó a piscina sin agua y podría quedar paralítico

Al parecer pasa en todas partes. Un cabo del Ejército Argentino podría quedar paralítico, luego de que en las populares ceremonias de bautizos, cayera a una piscina sin agua.

De acuerdo a TN, Michael Natanael Verón, fue obligado a consumir una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Aunque sí hasta el momento no se logrado determinar si se cayó o si lo arrojaron.

El Ejército relevó a la cúpula del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles y denunció penalmente a 15 oficiales y suboficiales que podrían tener responsabilidad en el “ritual de bienvenida” a los cabos que habían ascendido recientemente.

LEE MÁS: Joven denuncia abusos sexuales en ceremonia de “iniciación” en cuartel de Bomberos de La Serena

La madre de la víctima, Mónica Rosalino, habló con Misiones Cuatro TV y aseguró que “le hicieron tomar vino puro, fondo blanco, y le mezclaron chimichurri, limón, alcohol, de todo”.

El jefe del Comando de Brigada de Monte 12 de Posadas, comandante Sergio Jurczyszyn, precisó que “hubo un almuerzo con la intención de recibir a los nuevos suboficiales de una compañía. En esas circunstancias lo hicieron meter en la pileta al cabo Verón y esta persona golpeó su cabeza contra el fondo de una pileta que no tenía agua. No sabemos si cayó, lo tiraron o se metieron ellos (los nuevos suboficiales). Se dan cuenta que no está bien y lo sacan, lo llevan a la cuadra. Allí advierten la gravedad y se dispone el traslado a un hospital”.