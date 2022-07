“Esta faja salvó mi vida”: Enfermera Pola Álvarez revela detalles del brutal ataque en Las Condes

La enfermera atacada con un cuchillo en las afueras de la Clínica Cordillera en la comuna de Las Condes, Pola Álvarez rompió el silencio tras el brutal crimen y contó detalles del momento que fue agredida por parte de la pareja de su excompañera de trabajo Patricia Henríquez, a cuadras de su casa, en una entrevista que será emitida esta noche en Chilevisión Noticias.

“Recuerdo todo de ese 26 de junio me fui con un sentimiento de angustia de la clínica muy fuerte. Me preguntaban qué me pasaba, dije que tenía un mal presentimiento y que lo dije desde el sábado 25 que no sabía bien el por qué”, reveló respecto a las sospechas que tenía, pero no fueron tomadas en cuenta por sus jefaturas.

Fue a la salida de su turno el domingo en la mañana, cuando Enrique Hanson llegó arriba de una moto y la atacó sin decir una sola palabra, propinando diversas estocadas por petición de su pareja, quien tenía un celo profesional hacia ella luego que asumiera como encargada de la Sección de Enfermería el 1 de junio, momento que comienzan los hostigamientos en redes sociales y las agresiones físicas al interior de la clínica.

“Es una cosa que no debería haber pasado jamás, es una ataque frío, sin conciencia de lo que sucedió. Es un ataque que yo no debería haber tenido jamás en la vida, ni nadie. Es un ataque que no se pensó cuando se actuó, sino que fue motivado por la maldad de dos personas ”. Personas que se encuentran detenidas, por los delitos de homicidio calificado, en grado de frustrado.

“Esta faja salvó mi vida”

Tras el ataque, la joven fue ayudada por unos vecinos del sector que la llevaron de vuelta a la clínica, lo que permitió una rápida asistencia médica que la salvó de la muerte, debido a la cantidad de puñaladas que recibió en su cuerpo, y en la zona en que fueron propinadas, muy cerca del corazón.

Sin embargo, otro elemento que fue determinante y milagroso fue la faja que ella utilizaba para realizar su trabajo de mejor manera y que la protegió de las estocadas.

“Descubrí que cuando yo me fajaba, el movimiento de la urgencia es bastante rápido y cuando llega un reanimador tú tienes que correr. Con esta faja sentía mi cuerpo más apretadito y me modelaba. Era una faja super simple. Resulta, que después esa faja la fui evolucionando y me compré estas fajas colombianas, de látex, de silicona, bien dura, como un corsés. Entonces, cuando me proporciona la primera estocada, le cuesta ingresar en mi abdomen, porque justamente estaba esta faja que era de silicona, muy dura y yo creo que atrapó un poco este cuchillo que era como una daga de 20 centímetros aproximadamente. Esta faja salvó mi vida”, confesó.

Pola renunció a la clínica, ante la decepción hacia sus jefaturas por no hacer nada con las denuncias de acoso, que pasaron de agresión verbal a físicas y solo le dijeron que se fuera a su casa a “descansar tranquila”.

